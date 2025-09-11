「修財劃法是朝野共識」　國民黨：有瑕疵也應由行政院修正公式

▲國民黨要行政院針對財劃法修法提出修正公式。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白聯手強推新版《財劃法》，造成統籌分配稅款公式錯誤引爭議。總統賴清德今（11日）直言，去年在野黨主導通過新版財劃法，藍營縣市首長抱持「地方包圍中央」心態，國會在野黨過半也拒絕行政院提醒與覆議案，導致法案鑄下大錯，「屠刀一直都不在民進黨的手上」。國民黨副發言人康晉瑜回嗆，修正財政收支劃分法是朝野共識，修法過程若有些許瑕疵，理應由行政院、財政部提出相應版本，以修正公式計算，讓政策往前滾動調整，而非兩手一攤。

康晉瑜批評，賴清德總統與民意脫節太遙遠，過去一年民進黨政府以黨、檢、媒清算政敵，又企圖以「大罷免」實現一黨獨大的野心、集錢又集權，民眾最深感受緊握屠刀迄今不放的恰是賴清德總統自己。

康晉瑜指出，財政收支劃分法討論25年，過去是不分藍綠的朝野共識。甚至就連賴清德總統過去在擔任台南市長、行政院長時也都高喊修正財政收支劃分法，如今終於完成修正，萊爾校長卻不開心了？完成朝野共識，替賴清德、民進黨完成過去未竟之業，有何不對？

康晉瑜說，修正財政收支劃分法是朝野共識，修法過程若有些許瑕疵，理應由行政院、財政部提出相應版本，以修正公式計算，讓政策往前滾動調整；如今，民進黨政府兩手一攤，以政治口水、杯葛阻撓，阻礙中央地方、南北縣市均衡發展契機，重蹈大惡罷內鬥、內耗覆轍，賴總統口中的「休養生息」聽來不過是口號。

康晉瑜認為，經歷大罷免，台灣民意已經再次確認在野政黨合作、監督力量正當性，真正該放下屠刀、放下執念的是賴總統自己，與朝野共同努力，推動國家重大法議案發展，才是國家百姓之福。