政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文搶軍系票拚國民黨主席　張亞中急喊：我是堂堂正正的藍

▲▼張亞中捍衛二二八家屬榮譽　控訴卓榮泰院長違法傷德任用弒師犯記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席10月改選，表態參選的前立委鄭麗文持續拜訪黨內各勢力，昨日在退將季麟連的陪同下，出席復興崗23期年會，積極爭取深藍、軍系支持。孫文學校總校長張亞中今（11日）表示，選舉是自由意志的展現，任何人支持誰，都是他的自由選擇，應當給予尊重。他是「正藍」，堂堂正正的藍，期待有同樣信念的人，「能推我一把、拉我一下，共同救黨。」

張亞中說，每一個選擇背後，都代表價值與人格的判斷。有人因鄉土情誼，有人因親朋關係，也有人因利益計算，這些都能理解。他指出，國民黨近年來社會形象並未提升，台灣的未來也充滿不安，這是中國國民黨生死存亡，也是國家能否力挽狂瀾的關鍵時刻。如同他參選的初衷只有一個「救黨、救國、救兩岸。」大家同意國民黨與國家目前的處境，那大家必須認識到，民族、國家、政黨的大義，必須遠遠高於一切私人情誼與利益。

張亞中說，他的過去和行動，證明了他是始終如一的人；當國民黨逐漸模糊、民進黨早已背棄孫中山時，他仍執著於總理的理念，著書立說，弘揚孫中山的思想與精神。

張亞中提到，當民進黨汙辱、批判蔣中正時，他敢於走上街頭，捍衛總裁的榮譽與尊嚴，並出版「二二八事件讀本」澄清歷史真相，指出蔣中正對台灣的重大貢獻。當民進黨推動去中國化、篡改史觀時，他親自出版教材、撰寫「本國史」、「台灣史」，以筆為劍，與「台獨史觀」正面對決。

在「認同」問題上，張亞中強調，自己是國民黨最堅定主張「台灣人也是中國人」的人，當黨內許多人噤若寒蟬時，他毫不退縮。他更投入推廣中華文化，親自撰寫「中華文化基本讀本」，近日更完成26萬字的「理想的中國人」。因為他深信「我們的驕傲，不只在於我們是中國人，更在於要努力成為理想的中國人。」若他有幸當選黨主席，與大陸國家主席習近平見面時，「理想的中國人」將是他送上的第一份見面禮，也是對兩岸中國人共同未來的殷切期盼。

在捍衛軍公教退休金問題上，張亞中說，自己始終是最堅決的守護者。並主張軍公教的退休金不是社會福利的「年金」，而是他們的財產與尊嚴的「退休金」，因此，一毛錢都不能少。這是四年前的立場，也是今天參選的立場，更是他與其他參選人最根本的不同。

在兩岸和平問題上，張亞中則說，他是所有參選人當中，唯一能提出完整戰略價值與具體和平論述的人。他半生的努力都在奔走呼號，著書立言，上街頭、辦座談，為的就是要讓兩岸避免戰爭，走向和平。他的立場從不媚俗、不搖擺，他的堅定來自無畏的信念。

張亞中直言，這些核心事務，不應該是忠貞黨員最關心與在乎的事嗎？他感謝已逝的許歷農將軍。認識、了解、支持他的老人家，在103歲高齡時仍特別寫信給軍中袍澤，要他們力挺。近日，監察院前院長王建煊也公開撰文鼓勵、支持他。他們一文一武，是台灣最受敬重的「兩聖人」，而他們的肯定，是他一路走來，「所信、所言、所作、所為」最大的光榮。

張亞中強調身為「正藍」「堂堂正正的藍」，是中山思想的守護者、中華文化的弘揚者、中華史觀的堅持者。他的心中，永遠高舉青天白日，「期待所有有同樣信念的人，能推我一把、拉我一下，讓我們共同救黨。」一起重振國民黨，再讓國民黨重振青天白日的光輝，最終為兩岸和平、為民族振興，做出真正偉大的貢獻。

鄭麗文搶軍系票拚國民黨主席　張亞中急喊：我是堂堂正正的藍

台中市長盧秀燕也在留言處祝賀，「恭喜Lulu漢典，最可愛的搭檔、最棒的組合❤️」

