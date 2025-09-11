普發1萬可貢獻GDP約0.4個百分點　經濟部：搭配促銷成效會更好

▲經濟部長龔明鑫出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（11日）通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，當中包括2360億的普發現金預算。根據國發會預估，今年普發現金對GDP的貢獻大概0.415個百分點；經濟部長龔明鑫則說，若有搭配活動或促銷，且不要用在日用品等替代性消費的話，加上明年有擴大內需的計劃，效果應會比過去更好。

國發會經發處長陳美菊說明，3倍券部分約帶動GDP約1016億、0.53個百分點；五倍券部分，約帶動1926億到2013億左右，長期產值達到2500億，推估國內的零售業、餐飲業營業額都轉為正成長；2023年的普發6000元部分，主計總處估計約帶動0.3個百分點效益。

至於普發現金可以帶動多少經濟效益？陳美菊說，普發現金1萬元總金額是2360億，依照之前參考3倍券的邊際效益約0.48、主計總處GDP平減指數，估計今年普發現金對GDP的貢獻大概0.415個百分點。

經濟部長龔明鑫說，按照比例換算，普發萬元對GDP的貢獻理論上可以到0.5個百分點，但還是要看替代性消費或是錢被存下來的比例才能知道。在同樣的時間有搭配活動或促銷，不要買日用品等替代性消費的話，效果就會很好。

龔明鑫提到，剛好明年度有擴大內需計畫，不管是會展產業或是演唱會、運動賽事的促進觀光，這就是額外增加的，如果跟普發萬元可以搭配的話，相信效果會比過去更好。