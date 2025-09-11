李洋行政院會初登板　拋擴大動滋券適用年齡構想

▲運動部長李洋出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

運動部在9月9日正式揭牌，首年預算達214.32億元，首任部長李洋今（11日）首度參與行政院會，會中也報告未來的六大施政要點。有關體育班的議題，李洋說，運動部會與教育部合作，讓學生運動員能夠學業與訓練並重；另外，對於運動產業的發展，李洋也提到，擬將動滋券的適用年齡擴大。

運動部於今在行政院會報告「開創台灣運動新時代」，運動部組織架構為1部1署3中心，以運動壯大台灣為願景，新設全民運動署及國家運動產業發展中心，推動全民運動及發展運動產業，與國家運動訓練中心及國家運動科學中心攜手合作強化競技運動。

李洋也提出6大方向來推動各項政策，包括落實全民運動、整合競技運動結構與制度、提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度、促進運動產業的商業發展、實踐永續與多元價值、投入青少年與基層人才培育。

李洋強調，在預算支持與人才匯聚下，將引領新的運動部團隊，秉持運動精神，用行動和大家一起打造台灣運動新的里程碑，落實六大方向，與全民共同開創運動新時代。

行政院長卓榮泰指示，請運動部依重大施政計畫內容，並廣納諮詢小組討論過的各項建議，積極推動工作，落實李部長的六大方向，如舉辦國際大型賽事、實踐永續與多元價值，並加速社會關切議題之改革，如體育班的改革，或者是特定體育團體的加速改革2.0等。

卓榮泰說，新設立的全民運動署、國家運動產業發展中心是運動部的雙箭頭，請運動部積極落實全民運動的核心理念，並依規劃籌備國家運動產業發展中心，提升運動經濟、擴大內需。

對於首次參與院會的感想，李洋分享，這禮拜很多生平第一次，自己也覺得蠻有挑戰性，目前還處在很亢奮的狀態。今天早上參與院會時能感受到各個部會對於國家未來人民的需求及幫助，學習到很多，也希望未來可以幫助到更多台灣人民在運動這方面的強化。

關於體育班存廢的問題？李洋說，存與廢的問題，台灣會找到屬於自己的方式，運動部會與教育部合作，學生運動員在學業與訓練的並重是非常重視的環節，會傾聽基層教練、老師在實務上如何處理，會整合資源與意見後和教育部討論。

針對運動產業的發展部分，李洋說，最近在思考動滋券是不是要將年齡擴大，會再與產業科技發展司進一步討論。運產中心的部分，也會開會協調出一些方式。