政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北增400億、連江是0！財劃法拉大城鄉差距　卓揆邀22縣市長重分配

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院去年底通過《財政收支劃分法》修法，卻因公式計算錯誤，導致不少縣市統籌分配款不增反減。行政院預計在13日邀請22縣市首長，分上下午兩梯次討論財劃法分配問題，發言人李慧芝提到，城鄉差距被拉大是最重要的問題，也需討論事權如何回歸地方。另外，財政部也說，垂直跟水平分配都要做全盤檢討，會尋求最大共識制定完善的分配機制，盼財劃法能有通盤修正的機會。

李慧芝說，去年12月20日立法院三讀通過財劃法條文後，行政院在12月23日召開記者會，當時由包括財政部長、主計長都有說明修法公式等錯誤可能引發的爭議。今年2月27日也提出覆議，理由也寫得非常明確，包括「公式錯誤」、「事權沒有分配」以及「條文語意不明」等。

李慧芝表示，3月12日院長赴立院報告覆議案並備詢，當時覆議理由也再次請立法院重新思考，很可惜還是被否決了。現在因為公式問題，有345億無法分配，但也因為法律限制，中央跟地方都不能使用，的確需要大家一起討論。

李慧芝說，昨晚秘書長張惇涵已經開始邀約各縣市首長，共襄盛舉一起討論有關財劃法的爭議、事權的分配、公式錯誤以及城鄉差距被拉大的問題。其中，城鄉差距被拉大是最重要的，台北市統籌分配稅款會比今年增加400億，連江縣增加0，城鄉差距被拉大時候，中央資源也同樣被大幅釋出，在有限資源要幫助城鄉被拉大的縣市，也須要討論事權如何回歸地方。

李慧芝提到，禮拜六（13日）會邀請22位縣市首長，針對財劃法還有補助辦法交流，分上、下午兩梯次，依照生活圈區分，希望縣市首長能排除萬難盡量面對面與會。

根據規劃，週六上午10點為台北、新北、基隆、桃園、新竹市、新竹縣、高雄市、屏東縣以及金門、馬祖、澎湖；下午2點有苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。政院代表部分，包括院長卓榮泰、副院長鄭麗君以及秘書長張惇涵還有財政部、經濟部、主計總處等官員，都將出席。

針對修法的方向，財政部長莊翠雲說，財政收支劃分涉及到財政資源的重分配，要解決新版財劃法大幅削減中央財源而沒有併同檢討中央跟地方事權的劃分，嚴重衝擊中央施政量能；另外，還有分配公式擴大城鄉差距的爭議問題。所以，財政部會在垂直跟水平分配的部分做全盤檢討規劃，協同主計總處做檢討。

另外，莊翠雲提到，財政部也會在先前和地方政府已經有討論到一些共識的基礎下，繼續討論有關分配公式的部分，會尋求最大共識制定完善的分配機制，也希望財劃法能有通盤檢討修正的機會。

主計總處主計長陳淑姿補充，財劃法本身各縣市的差距非常大，這部分必須要依照整個財力級距做重新分配，再由部會依照財力級距重新分配給各縣市。這些狀況都在討論中，禮拜六會跟各縣市討論，如何彌補或是調整。

09/10 全台詐欺最新數據

快訊／興達電廠爆炸！陳其邁不忍了：各縣市用電應自己負責
沖掉10隻鼠27歲女慘了！　檢火速偵結：倉鼠恐懼非人能想像
真槍實彈上陣！台灣臀后挑總圖廁所「摀嘴活塞運動」
日本雪肌女優「海外賣淫」首選台灣！　曝驚人收入
Gogoro「最新入門白牌機車」開賣！　補助後4萬有找
32歲台灣臀后「到處做到處拍」！　男主是前夫
普發1萬要來了！　發放時間、領取資格、方式一次看
《好聲音》女星宣布離婚！　導演尪街頭擁女星隨地小便

相關新聞

財劃法出包！藍白首長抗議　網挖藍營圖卡打臉：要飯的碗被沒收了

財劃法出包！藍白首長抗議　網挖藍營圖卡打臉：要飯的碗被沒收了

攸關地方重要財源、明年度中央統籌分配稅款出爐，但因藍白強修《財劃法》時，公式「分母寫錯」錯誤，導致部分縣市獲配金額減少，甚至稅款因此發不出去的狀況，國民黨卻反控行政院怠惰黑箱，台中市長盧秀燕昨更召集非綠執政縣市首長北上「捍衛地方補助」。不過，就被網友挖出國民黨去年才PO出15縣市首長稱讚《財劃法》修正大大助力地方政府的系列圖卡，就有網友諷刺，「這個巴掌有夠響耶」、「國民黨縣市長要飯的碗被自己黨內立委沒收了」。

冤有頭債有主　綠：財劃法修法爛攤子！罪魁禍首就是藍白立委

冤有頭債有主　綠：財劃法修法爛攤子！罪魁禍首就是藍白立委

通過5500億韌性特別預算　卓榮泰：各部會加強論述爭取支持

通過5500億韌性特別預算　卓榮泰：各部會加強論述爭取支持

賴清德指藍白主導財劃法鑄成大錯　新北市府：快公布公式才能討論

賴清德指藍白主導財劃法鑄成大錯　新北市府：快公布公式才能討論

卓榮泰昔喊普發1萬違憲、今改口照顧民生　民眾黨大酸「卓非今是」

卓榮泰昔喊普發1萬違憲、今改口照顧民生　民眾黨大酸「卓非今是」

