政治

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲國人期盼的普發現金1萬元，預計最快10月下旬可以領到。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會今（11日）將通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，也代表國人離普發現金1萬元又更近一步。根據財政部提交院會報告指出，普發現金共編列2360億預算，共5類人可領取、5種發放管道；至於發放時間，若特別預算經立法院三讀後並在10月上旬公布生效，最快10月下旬就能領取，領取時間到明年的4月止；領取截止期限前一個月的新生兒，則可到5月上旬。

總統府日前公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」第6條與第9條修正條文。第6條規定，本條例所需經費上限為新台幣5700億元，得視國際情勢變化，分期編列特別預算；其預算編製與執行不受預算法第23條、第62條及第63條規定之限制。

條例第9條規定，本條例及其特別預算施行期間，自中華民國114年3月12日起至116年12月31日止；第3條第11款應於依本條例編列之特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

行政院長卓榮泰日前表示，行政院預計11日院會通過特別預算，後續送交立法院審議，9月中開議就可立即審議，最快10月就可以開始領到普發現金1萬元。

根據財政部規劃，此次普發現金1萬元的發放方式，比照2023年普發6000元的模式，領取方式有登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定偏鄉造冊發放以及特定對象直接入帳等，共5種方式。

其中，ATM機臺領現部分，2023年有8家公股銀行以及中信、台新、國泰世華及郵局等，共15家金融機構、計2萬6688台ATM提供服務，覆蓋率達83.2%。這次發放作業進一步增加台北富邦，一共16家銀行提供服務，覆蓋率進一步提升到84.23%。

領取資格部分，共5類人有領取資格，包括國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人，以及中港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬等。

另外，也設置跨部會推動小組，包括維持領取作業順暢的系統平台組、ATM領現組、郵局領現組、宣導及客服組、行政及撥付清算組，也因應詐騙猖獗，規劃有打擊詐欺組，一共6個分組。

項目 內容
發放金額 1萬元
發放方式 登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定偏鄉造冊發放、特定對象直接入帳（共5種方式）
ATM金融機構 2023年：15家（8家公股銀行、中信、台新、國泰世華、郵局等）本次：16家（新增台北富邦）
領取資格 1. 國內現有戶籍國民2. 取得居留許可的無戶籍國民3. 取得永久居留許可的外國人4. 中港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可5. 政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬
