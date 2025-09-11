通過5500億韌性特別預算　卓榮泰：各部會加強論述爭取支持

　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院通過5500億韌性特別預算　卓榮泰：各部會加強論述爭取支持

▲▼行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人李慧芝主持行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院院會今（11日）通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，依四大主軸共編列5500億，包括支持產業780億、安定就業150億、照顧民生3070億、強化韌性1500億，並預留200億額度。卓榮泰說，請相關機關積極與立法院溝通協調，加強對外論述，爭取各界支持，即時協助產業及國人，增進經濟發展動力及國際競爭力。

行政院發言人李慧芝轉述，院長卓榮泰裁示指出，因應美國關稅等國際情勢變動及地緣政治動態，行政院所提「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，經過參酌國人意見及社會整體情勢需求，並為符合憲法與預算法相關規定，因此行政院再主動提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案。

卓榮泰指出，修正案經過國會審議討論，總統已在9月5日正式公告實施，預算上限提高至5700億，推動支持產業、安定就業、照顧民生及強化韌性，共4大主軸、11個措施，第一階段編列5500億，並預留200億後續編列特別預算額度，視後續關稅談判進度等國際情勢，來加強支持產業、勞工及農業等部分。

▲▼行政院會拍板通過5700億民生國安韌性特別預算，詳列4主軸11措施。（圖／行政院主計總處提供）

▲行政院會拍板通過5700億（預留200億）民生國安韌性特別預算，詳列4主軸11措施。（圖／行政院主計總處提供，點圖放大）

卓榮泰說，在支持產業部分，因應對等關稅20%暫時性關稅的實施，經濟部、農業部、財政部及勞動部，已依照移緩濟急原則，先行啟動產業支持方案。另外，也請各部會依照簡便、快速、從優的原則，按照程序來加速審查，也提高企業經營韌性，度過短期衝擊。

在安定就業部分，卓榮泰說，政府責無旁貸要以最快速度、最完整措施，維護勞工就業權益與社會安定。為確保勞保制度能穩健運作，因此本次特別預算額外挹注100億，加上公務預算編列的1200億，115年將撥補勞保基金共1300億。請勞動部即時掌握與處理受衝擊產業與勞工需求，提供全面且適切的協助，穩定勞工就業、保障勞工權益。

照顧民生部分，卓榮泰說，為落實總統賴清德所指示的四大優先原則，因此由教育部、衛福部、內政部合作，透過加發弱勢補助、擴大關懷獨居長者、補助老屋修繕、降低學雜費調整壓力等措施，照顧民生，減輕國人負擔。

除了直接補助之外，也強化社福、教育的韌性。包含高等教育人才培育、醫療服務品質提升、緊急醫療藥品韌性等，請各部會落實執行計畫，確保國際情勢變化時期，民生需求保持穩健。

針對各界關注的發放現金部分，卓榮泰指示財政部與各部會合作，提早整備相關執行規劃、強化宣導，方便民眾領取，並杜絕詐欺行為趁隙而入，務必在特別預算公布後1個月內，啟動現金發放程序，使全民受惠。

至於強化韌性部分，卓榮泰說，為強化國家安全及全社會韌性，請內政部積極督導警政署及消防署，加速執行反恐維安、防災協作中心及村里防救災緊急維生設備建置等工作項目，提升整體防救災量能，守護國人生命安全。

卓榮泰說，中共近來常以灰色地帶結合軍事行動等混合式威脅手段，擾亂我國安與民生。國防部本次籌編特別預算，厚實戰備能量，打造穩定持久的國防體系。海委會海巡署扮演強化國家安全之功能愈趨重要且有急迫性，因此請儘速推動本案各項計畫，如期如質完成各項建案。

卓榮泰說，行政院已設立「台美關稅談判及產業支持方案網站」，內容包含美國關稅說明、產業影響評估及產業支持方案等，請各部會多加以推廣，務必讓相關產業及民眾瞭解各項政府支持措施。

卓榮泰指出，特別預算案各部會工作項目送請立法院審議後，請業管積極與立法院朝野各黨團及社會各界溝通，爭取支持，早日通過執行。關於如何強化本案的宣導作用，請各部會能夠在部內自己做，也請秘書長張惇涵協助部會橫向統一協作。

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

