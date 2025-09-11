爆美濃大峽谷「中央才是壞人」　陳菁徽：製造不法盜採僥倖空間





▲美濃盜採土石挖出「大峽谷」。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄美濃一處面積近1公頃的土地被盜採砂石，形成約20公尺深的低窪，被揶揄為「大峽谷」。國民黨立委陳菁徽今（11日）表示，這關鍵原因來自一份跨部會、跨中央與地方的「加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案」，在今年5月被執政黨所廢止，才製造了僥倖空間，讓不肖業者隨即不法盜採，並呼籲要馬上恢復施行。

▲國民黨立委陳菁徽。（資料照／記者屠惠剛攝）

陳菁徽進一步表示，行政院2003年時請負責地質調查、礦產土石資源的經濟部，跟查緝不法的內政部等機關，共同提出了「加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案」，且由行政院核定後，持續施行至今年。

陳菁徽說，依據該方案內容，環保、警政、建設、工務、農業、地政及交通等單位，不僅組成了盜濫採土石聯合取締小組，更一直都有警方在專案查緝，並且受經濟部督導及抽查，不料，該方案在今年的5月6日卻被經濟部突襲式廢止。

陳菁徽提供行政院公報紀錄並表示，經濟部刊登行政院公報同一天便「即日廢止」，地方政府也在同一天才收到公文，才知道中央所支持的取締盜濫採土石處理方案，竟已憑空消失了。

陳菁徽強調，美濃的濫採砂石案，不肖業者只是小咖的壞人，經濟部跟行政院的首長和主管們，才是大咖的壞人：首先，原本取締盜濫採土石處理方案是跨中央訂定出來，並經過行政院核定，經濟部在廢止前沒跨機關溝通，更逃避行政院核定，根本濫權。

陳菁徽表示，第二，廢止資訊在行政院公報刊登之前，難道都沒人把關? 行政院竟放任傷害國土的決定，一路闖關成功刊登在行政院公報上，根本是在放水；第三，經濟部廢止的理由，是球員兼裁判的稱自己違反了行政程序法，硬生生把行政程序法的主管機關法務部擺在一邊，認為督導取締盜濫採土石是違法，這根本顛覆大家的三觀，根本是瀆職。

陳菁徽說，她要求經濟部與行政院應承認錯誤並道歉，且行政院應馬上介入，讓經濟部恢復被廢止的「加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案」；至於美濃遭盜採砂石的大坑洞，應立即以中央層級的「陸上盜濫採土石坑洞善後處理計畫」來專案處理，並誠實的把執行進度，對國人公開。

▼針對美濃「大峽谷」盜採砂石案，陳菁徽曝行政院、經濟部資料，批「經濟部跟行政院的首長和主管們，才是大咖的壞人」。（圖／陳菁徽辦公室提供）