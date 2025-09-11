卓榮泰昔喊普發1萬違憲、今改口照顧民生　民眾黨大酸「卓非今是」

▲民眾黨大酸民進黨。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

記者郭運興／台北報導

行政院會今（11日）通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，國人離普發現金1萬元又更近一步，財政部也公布領取資格與方式。對此，民眾黨大酸，罷免前，行政院長說普發現金違憲、天人交戰，如今改口「照顧民生」，原來這就是「卓非今是」，民眾黨也回顧過往民進黨反對普發現金言論，例如「認知作戰」、「共產黨的招」等，但願反省胡言亂語必須付出代價，別再為反對而反對，誠懇面對當前危機。

民眾黨稍早貼出圖卡表示，行政院院會今天交出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例工作項目報告」，內含普發一萬資格、方法與推估期程，報告上大大的標題，宣傳普發現金是「照顧民生、照顧弱勢」。

民眾黨表示，讓大家對比一下大罷免前民進黨諸公的發言，真讓人感嘆，原來32：0，真的能讓民主進步黨被認知作戰！

民眾黨回顧，大罷免前，民進黨賴清德總統說「發一萬能幹嘛？買個菜就沒了」、行政院長卓榮泰說「普發現金不只違憲還要舉債，我天人交戰」、民進黨團總召柯建銘說「普發現金是賣台，藍白買票必遭人民唾棄」、前民進黨團幹事長吳思瑤說「中國官媒和藍白口徑一致，普發現金是中共認知作戰介入罷免」、民進黨立委沈伯洋說「普發現金是共產黨的招，先窮台，再統一」。

民眾黨質疑，所以請問民進黨今天敲鑼打鼓普發現金，到底是照顧民生，還是在幫共產黨窮台、顛覆謀奪台灣？

民眾黨表示，大罷免 「32：0」前的民進黨有多愛造謠多囂張，現在看起來就有多可笑！財政部今日報告，更重重打臉了民進黨的總統與行政院長，政府連年鉅額超徵，還財於民天經地義，對美關稅談判不力，導致台灣諸多產業因關稅高於主要競爭國而趨於弱勢，直至今日已有近200家公司、超過3900員工需放無薪假，在野黨提案普發現金，合情合理合法，卻在大罷免期間遭到民進黨從總統到立委與側翼集體汙名化，總統還硬拗「屠刀從來不在民進黨手上」。

最後，民眾黨強調，立法院新的會期即將開始，但願民進黨真正懂得「卓非今是」，反省胡言亂語必須付出代價，別再為反對而反對，務實誠懇面對台灣當前危機，解決台灣迫切需解決的能源與民生問題，切勿浪費國家資源搞政治鬥爭，幫著共產黨窮台、害台、顛覆台灣。

▼行政院會記者會「普發現金圖卡」。（圖／記者陳家祥攝）