週六邀縣市長談統籌稅款　卓榮泰：錯誤已發生、籲開誠佈公解決

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院去年底藍白聯手通過《財政收支劃分法》修法，卻因公式錯誤，以致不少縣市拿到的錢不增反減。但藍白15縣市昨還聯合召開記者會，施壓中央，給地方的錢不能減少。對此，行政院長卓榮泰今（11日）在院會中表示，以為縣市長是要提出解方，結果卻是地方包圍中央、抱怨中央；他說，錯誤已經發生了，解鈴還須繫鈴人，希望周六的會議能開誠佈公、誠心誠意解決錯誤，「不論是繫鈴人還是被鈴綁住的人都要來解，這樣國家才有解，人民才有解」。

卓榮泰表示，周六邀請各縣市溝通是為了要討論一個解決問題的方法，因為財劃法的修正大家已經看到了不良現象，第一是城鄉失衡、第二是作業時間不足，法案通過馬上實施，中央地方在編列明年度預算會陷入極大困難；第三點，也是最明顯的問題，公式的錯誤。

「這幾個問題在行政院提出覆議時都提過，3月12日在立法院報告時候也有說明過。」卓榮泰特別把覆議理由書找出來，強調裡面寫得非常詳細清楚，但非常遺憾，如果當初能按照覆議文的內容讓國會充分討論的話，也許就會發現錯誤，不會把問題遺留到今天。

卓榮泰指出，覆議理由書第三頁提到，修正條文第16條之一第三項第一款有關普通統籌分配稅款可供分配的款項，90.5%分配直轄市及縣市款項指標及全數計算，該款序文已經明定不含離島，也就是說只有19個縣市。而在同款第一目到第四目、第五目之二，所定的計算公式中，分母是以佔全部直轄市及縣市，也就是22個縣市計算，與序文內容矛盾，所以產生有餘數但是未能分配的狀況。

卓榮泰強調，這在當初的覆議內文都講得清清楚楚，序文寫的跟條文內容計算是不一樣的，當初在理由書都寫清楚，只可能當時在立法院處理時只有注意到表決數字，沒有看到覆議文字，後來表決通過也讓大家陷入到這樣的困難中。

卓榮泰表示，昨天有15個地方縣市首長在一起，以為縣市長是要提出合理的解方，但提出來的是地方包圍中央，「怎麼會抱怨中央？還說要放下屠刀，但是屠刀就在覆議理由書裡」。

「今天不是在追究責任。」卓榮泰說，錯誤已經發生了，可以讓錯誤一直下去、將錯就錯，但是人民的生活就無法得到政府施政的滿足，因此希望後天的會議能開誠佈公、誠心誠意解決錯誤，「社會已經有公斷了，我們要如何解決這個錯誤，才能讓未來財劃法不論明年、或明年以後的每一個年度，都能有更合理的討論」。

最後，卓榮泰說，解鈴還須繫鈴人，大家敞開心胸，他也願意來解、大家一起來解，不論是繫鈴人還是被鈴綁住的人都要來解，這樣國家才有解，人民才有解。

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）