快訊／驚悚奪命畫面曝！聯結車撞機車...夫妻慘卡輪下拖行雙亡

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區南青路、宏林街路口處今（11）日上午發生聯結車與機車碰撞事故，造成機車雙載2人當場卡在砂石車輪下，蘆竹消防分隊到場以破壞器材救出受困羅姓夫妻，但已無呼吸心跳，緊急送醫急救仍傷重不治，全案肇事原因與責任仍由警方調查釐清。

▲桃園市蘆竹區宏林街、南青路路口處今天上午發生聯結車與機車碰撞事故，造成機車雙載夫妻無生命跡象，消防人員到場搶救。（圖／桃園消防局提供）

桃園市消防局勤務中心於今天上午10時18分接獲通報，蘆竹區南青路、宏林街路口處發生交通事故，立即派遣蘆竹、大竹消防分隊派出20名消防與救護人員、4輛救護車到場搶救。

▲桃園市蘆竹區宏林街、南青路路口處今天上午發生聯結車與機車碰撞事故，救護人員現場搶救中。（圖／桃園消防局提供）

消防局指出，現場為聯結車與1輛機車發生碰撞，機車雙載2名患者受困輪下，分別是82歲羅姓老翁與同齡的羅姓女士，消防人員使用車禍救助器材將受困民眾脫困，救護人員給予CPR、AED監測、頸圈長背板固定等救護處置，2人均呈現外科OHCA，救護人員救出受困2人後分別由蘆竹、大竹救護車轉送衛福部立桃園醫院與林口長庚醫院急救，不幸仍因傷重雙亡，至於肇事原因仍由警方調查釐清。

▲桃園市蘆竹區宏林街、南青路路口處今天上午發生聯結車與機車碰撞事故，救護人員現場搶救。（圖／桃園消防局提供）