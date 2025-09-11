球場驚見余祥銓　當「轉播攝影師」扛機器滿場跑！網笑：拚斜槓嗎

▲余祥銓在球場擔任攝影師。（圖，下同／網友授權）



記者施怡妏／綜合報導

40歲男星余祥銓近年憑著幽默風格及親民作風，在演藝圈逐漸闖出名堂，更接下2檔外景節目主持棒，成功蛻變，與老婆柔柔結婚，育有可愛女兒「小元寶」。日前又被眼尖的球迷發現，余祥銓居然在球場擔任攝影師，扛著沉重攝影機滿場奔跑。貼文曝光，一票網友讚「結婚後真的改變很多，讓人改觀的星二代！」

有網友在Threads發文，昨（10日）在天母棒球場看比賽，發現負責現場轉播的攝影師很眼熟，仔細一看，居然是余祥銓本人，「你沒看錯！真的是...余祥銓！」只見他一邊扛著沉重攝影機、一邊滿場奔跑，即使汗流浹背臉上仍帶著笑容。

影片曝光，大批網友狂讚，「攝影師很可以呀」、「自從他跟柔柔交往、結婚之後，真的改變很多，越來越好了！現在是好老公、好爸爸、好兒子」、「其實我覺得以星二代他算乖的」、「以前真的一直被酸靠爸的標籤，但這幾年真的越來越成熟了，認真工作照顧家庭的男人最帥氣」、「上節目吧，過任務體驗什麼的，他這幾年在螢幕前表現不錯，我個人很欣賞」。

貼文也釣出余祥銓本人留言，「謝謝你把我拍得好帥。」此外，余祥銓也在IG轉發限動，扛著攝影機近距離接觸啦啦隊女孩，疑似是在拍攝實境節目《星二代很忙內》，親身體驗各行各業。

根據《聯合報》報導，經紀人透露，余祥銓現身球場，是為了拍攝節目，體驗轉播攝影師的工作。

．照片、影片獲得「網友@kevin_in_taipei」授權轉載