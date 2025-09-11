　
國際

川普的好朋友被槍擊！　政治評論員胸部中彈倒下

▲▼美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）。（圖／翻攝維基百科／）

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）。（圖／翻攝維基百科／Gage Skidmore）

記者葉國吏／綜合報導　

美國保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學（Utah Valley University）演講時遭槍擊，引發政壇震撼。現場畫面顯示他胸部中彈，隨後倒下，群眾驚呼聲四起。目前柯克已送醫治療，傷勢情況尚不明朗。川普透過社媒呼籲大家為這位保守派倡議人士祈禱。

事件的突如其來讓原本平靜的校園陷入混亂。根據一名目擊者回憶，槍聲響起時，柯克正在帳篷下對群眾發表演說，言談間突然遭襲。安全人員迅速將他帶離現場，而群眾則四散尋求掩護。NBC News的報導進一步確認，柯克在槍擊中被擊中，但目前外界對他的傷勢仍一頭霧水。

川普（Donald Trump，美國總統）在自家社交平台「真實社群」（Truth Social）上發聲，直言：「柯克是一位徹頭徹尾的好人，我們必須為他祈禱。」這位保守派評論員不僅是川普的盟友，更是「轉折點行動」（Turning Point Action）的創辦人，長期致力於推動保守派理念。川普的聲援正是柯克在政壇中影響力的最佳見證。

但社會的反應卻呈現分歧。對支持者而言，柯克是堅定捍衛保守價值的象徵，這次襲擊令人心痛；而批評者則認為他的言論激進，導致事件爆發的可能性不容忽視。從CNN到福斯新聞，各大媒體紛紛聚焦此事，不僅探討襲擊的背後原因，也彰顯了柯克作為政治人物的多面性。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

川普

