一語成讖！川普盟友遭槍殺「現場驚逃畫面曝光」　美槍械股飆漲

▲柯克在猶他谷大學（UVU）演講時遭槍殺身亡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）10日在猶他谷大學（UVU）演講時遭槍殺身亡，與會者驚慌逃竄的畫面在社群媒體瘋傳。消息傳出後，美國槍械股應聲飆漲，而他2年前宣稱，為了維護擁槍權，造成槍枝致死案件也值得，相關發言也被媒體翻出討論。

31歲的柯克政治立場右翼且保守，是一名極具影響力的川普盟友，創辦非營利組織「美國轉折點」（Turning Point USA），在全美中高等校園推廣保守主義。

現場影片顯示，柯克正在帳篷下坐著，對現場聽眾發表演說，突然響起一記槍聲，他在頸部中彈後當場癱軟、鮮血狂噴，台下群眾驚聲尖叫，四散奔逃。儘管柯克被緊急送醫，卻仍宣告不治。

▲民眾驚慌逃竄，猶他谷大學宣布關閉校園。（圖／路透）



BBC等外媒報導，現場超過3000人參與活動，猶他谷大學已宣布9月11至14日校園關閉。聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）表示，先前曾在現場逮捕的一名嫌犯，但此人在接受執法部門審訊之後，目前已經獲釋，全案調查仍在進行中。

猶他州長考克斯（Spencer Cox）直指這是一場「政治暗殺」，他透露已與總統通話，誓言將凶手繩之以法。川普也發文哀悼並下令降半旗致哀，「偉大、甚至是傳奇的查理·柯克去世了。沒人比查理更了解美國青年的心。」

▲柯克以右翼、保守派立場聞名。（圖／達志影像／美聯社）



此案消息傳出後，軍火相關類股全面走高。10日收盤時，槍軍械製造商「史密斯威森」（Smith & Wesson Brands）激漲6.7%，同業「斯特姆-儒格」（Sturm, Ruger & Company）也上漲3%。生產槍械配件與防衛產品的「美國戶外品牌」（American Outdoor Brands）上漲5.3%、線上槍械與戶外用品品牌「戶外控股公司」（ Outdoor Holding Company）攀升4.9%。

柯克過去的言論也被翻出討論。CNN報導，在2023年4月「美國轉折點」一場活動上，他曾表示，「你永遠不會活在一個公民擁槍，卻沒有任何一次槍擊死亡的社會裡。我認為這是值得的。不幸的是，我認為每年有一些槍枝死亡的代價是值得的，這樣我們就能擁有第二修正案，保護我們與生俱來的權利。」

美國憲法第二修正案，保障人民持有與攜帶武器的權利，起初旨在保障各州自由及個人安全，但隨著時代演變也產生巨大爭議。