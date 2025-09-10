　
    • 　
>
省錢換iPhone 17新機　5大電商預購優惠、最高回饋一次看

蘋果,Apple,iPhone 17,果粉（圖／Apple提供）

▲iPhone 17、iPhone Air全系列新機，已於Apple秋季發表會正式亮相。（圖／Apple提供）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果iPhone 17系列新機於10日凌晨正式亮相，瞄準新一代換機需求，電商平台紛紛祭出獨家優惠，準備開打預購大戰，包括東森購物、momo購物網、蝦皮購物、Yahoo購物中心、樂天市場等五大電商，都將於9月12日晚上8點同步官方開放預購，各家也分別端出刷卡高額回饋、舊機回收加碼、獨家贈禮與配件優惠等，想要第一時間不傷荷包入手新機的果粉，不妨先比一比購機方案。

東森購物：多元支付方案與黃金抽獎
搶攻新機預購戰局，東森購物祭出APPLE商品滿額登記送5%樂透金（上限1,799），再抽Apple MacBook Air或DYSON HD17吹風機等好禮外，也與多家銀行合作，包含星展銀行、玉山銀行、永豐銀行、第一銀行、台灣銀行，提供分期滿額刷卡金回饋，最高可享3,900元。此外，全盈支付為新機上市加碼，即日起至10/31單筆滿額送75萬或90萬全家點數；若選擇AFTEE支付，iPhone17全系列商品於10月31日前可享現折3%。此外，全站消費滿萬還有機會抽中999黃金。

momo購物網：銀行回饋最高14%
momo購物網與玉山、國泰世華、星展銀行、聯邦銀行、永豐銀行等多家銀行同步加碼，信用卡優惠最高回饋14%，以及「悠遊付」單筆滿3萬回饋2,500 元（免登錄）。另提供舊機回收服務，最高可享32,000元momo紅利金回饋，並祭出加購手機險與限量贈品，降低購買新機壓力。

蝦皮購物：回饋上看4萬元
蝦皮購物除了限量發放1,000元現折優惠券，9月12日至18日刷國泰世華銀行信用卡單筆滿40,000元，回饋3,200元刷卡金，9月12日至30日領券再享2,000元現折優惠券，刷卡總回饋最高達5,200元。即日起至9月30日，線上參加舊機換新機活動，最高享1,500元蝦皮優惠券，也可至指定蝦皮店到店門市自助回收舊機，回收金額上看34,700元，購新機總回饋金額高達近40,000元。另集結手機殼、保護貼等多款新機配件9折起，下單並加購指定店家配件，再抽日本青森單人來回機票。

Yahoo購物中心：搶先預約抽藍牙耳機
Yahoo購物中心即日起至9月18日上午10點推出「iPhone 17搶先預約登記」，完成登記即可獲得9月19日正式開賣搶購資格與App通知，還可獨家登記抽Philips真無線藍牙耳機，並將於Apple官網同步開放預購後，公布獨家優惠活動與加碼好禮。此外，刷星展銀行信用卡購買iPhone新機，分期滿3萬、登錄再送限量3,000超贈點。

針對果粉汰舊換新需求，Yahoo購物中心推出iPhone舊機與周邊商品折扣優惠，9月30日前舊機直降千元起。Yahoo拍賣亦精選舊機商品、同步開設「二手iPhone」活動專區，9月16日至23日期間，天天7-ELEVEN超商取貨免運，消費滿2,000元再登記抽999點OPENPOINT。

樂天市場：點數回饋最高9,032元
樂天市場推出新機及周邊配件優惠，如購買iPhone 17系列指定新機享樂天點數8%回饋，最高現賺9,032元，iPhone舊機及周邊配件8折起。會員9月底前透過APP下單，可現賺8%點數回饋，搭配指定信用卡再賺最高3,200元刷卡金，以iPhone 17 Pro Max 2TB為例，單機售價72,900元，回饋加總最高達9,032元。此外，精選各式手機周邊下殺8折起，也搶先推出iPhone 17系列配件。

高雄服飾店員「日本出道拍AV」　片商：台灣肉食女子

小米總裁評iPhone變化最大一年

蘋果發表iPhone 17系列新機，外界普遍認為是一次大改款「大升級」，而且是一種另類的降價，新一代iPhone變革在網路上討論熱烈，業內人士也紛紛對iPhone 17評價。小米集團總裁盧偉冰發文直指「我認為這絕對是iPhone變化最大的一年」，iPhone 17標準版的確很強，牙膏擠爆了。

蘋果AppleiPhone 17果粉新機預購換機手機購機電商優惠回饋

