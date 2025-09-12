蘋果高層親自測試iPhone Air耐用度　超薄機身展現驚人韌性

▲蘋果高層親自測試iPhone Air耐用度 。（圖／YouTube@TomsGuideUS）

記者吳立言／綜合報導

在本周的秋季發表會後，蘋果全球行銷資深副總裁 格雷格· 喬斯維亞克（Greg Joswiak）與硬體工程資深副總裁約翰·特納斯（John Ternus）接受《Tom’s Guide》的專訪，並親自展示了新機 iPhone Air 的耐用度。

喬斯維亞克當場將一支 iPhone Air 交給主持人Spoonauer，鼓勵他試著用力彎折。Spoonauer 表示自己「用了全力」，手機雖因僅有 5.64 毫米的超薄設計出現些微彎曲，但最終沒有斷裂，還能回復原狀。《TechRadar》主編 Lance Ulanoff 也在場進行測試，同樣未能讓手機變形，驗證了蘋果對外宣稱的耐用性。

iPhone Air 配備 6.5 吋螢幕，機身採用 5 級鈦金屬邊框。由於 iPhone 17 Pro 系列改用鋁合金，iPhone Air 成為目前唯一的鈦金屬 iPhone。蘋果強調，該邊框已超越內部嚴格的「彎折測試標準」。

特納斯解釋，能設計出如此輕薄的 iPhone，需要多項技術突破，包括背蓋 Ceramic Shield 強化玻璃，以及蘋果自研晶片的能效優勢。他透露，內部稱呼 iPhone Air 的相機模組為「plateau（高原）」，這個名稱已在團隊內部使用一段時間。

談及 iPhone 17 Pro 系列，特納斯表示設計目標是「史上最專業的 Pro 手機」，因此在電池續航、相機系統與耐用度上全面升級。Pro 機型轉換為鋁合金有兩大好處：一是導熱性能比鈦金屬高 20 倍，能有效分散熱量；二是鋁合金更輕，使得蘋果能增加電池容量。

此外，鋁合金材質也能進行陽極處理，帶來全新「宇宙橘（Cosmic Orange）」配色。喬斯維亞克打趣表示「多年來 Pro 用戶都抱怨為何只有標準款有鮮豔顏色。現在我們給你們一個真正的『亮色』，宇宙橘，如何？」

根據蘋果官網，新款 iPhone Air 與 iPhone 17 系列將於今（12日）晚間 8 點 開放預購，並於 9 月 19 日正式開賣。