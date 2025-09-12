　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸iPhone Air發售喊卡！　監管機構尚未批覆許可...果粉要等一等

▲大陸國行版iPhone Air仍待官方審批過關才可發售。（圖／翻攝蘋果大陸官網）

▲大陸國行版iPhone Air仍待官方審批過關才可發售。（圖／翻攝蘋果大陸官網，下同）

記者魏有德／綜合報導

蘋果公司10日發表iPhone 17系列四款新機，包含iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max與全新iPhone Air，大陸國行版將於今（12）日20時正式開放預購，並於19日全面開售。不過，iPhone Air尚未獲得大陸監管部門批准，引頸期盼的大陸果粉們仍需等待，也使得預購人數較其餘款式iPhone新機少了許多。

▲大陸國行版iPhone Air仍待官方審批過關才可發售。（圖／翻攝蘋果大陸官網）

《澎湃新聞》報導，目前，京東等電商平台已經全面上架新機，預約數據顯示，iPhone 17標準版最受歡迎，預約量突破300萬支，遙遙領先其他機型；相較之下，iPhone Air預約數僅28.8萬，是唯一未突破百萬的款式。

蘋果公司12日聲明指，iPhone Air以極致輕薄設計為賣點，搭載專業級性能、4800萬像素融合式相機系統，以及全天候電池續航。

聲明同時強調，蘋果正與大陸相關監管機構保持緊密合作，待批覆完成後，將第一時間啟動iPhone Air的發售。至於中國移動、中國電信和中國聯通等大陸三大電信業者也在等待eSIM智慧手機相關許可，才能正式面向用戶推出該機型。

據了解，iPhone Air為蘋果有史以來最輕薄的iPhone，並僅提供eSIM選項。eSIM是由全球移動通信協會（GSMA）制定的新一代SIM卡標準，與傳統實體SIM不同，eSIM能節省手機內部空間，並具備更高的靈活性與安全性。

包括中國聯通在內，eSIM功能已獲全球超過500家電信營運商支持，並能在超過200家營運商的合作下，提供便捷的國際漫遊方案。由於eSIM無法像實體卡般被輕易取出，也讓手機遺失或失竊情況下的安全性更具保障性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／加熱菸上市確定！「8品項、3載具」可販售
快訊／民調4成認「柯文哲冤獄」　北檢強調客觀中立：由法院判斷
快訊／高院撤銷柯文哲交保　裁定書送抵北院
台灣臀后下海秘辛曝！真槍實彈一周2、3次
全台唯一0元！　縣府急採購：發教師600禮券
快訊／柯文哲打回羈押狀態！將到庭重新調查
電費飆167倍！屋主傻眼：半年沒人用
快訊／高院發回更裁　北檢抗告成功回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

解放軍航母福建艦通過台海　陸外交部：完全符合中國國內法和國際法

陸iPhone Air發售喊卡！　監管機構尚未批覆許可...果粉要等一等

iCloud中國大數據唯一合作方　陸國企「雲上貴州」董事長落馬被查

于朦朧死訊與楊冪生日差1天！　《三生》劇粉淚崩：白真渡完劫了

數學不好回不了家？　陸社區建案「古怪電梯」遭吐槽

中國網路瘋玩「王世堅AI」哏　政治迷因逆滲透掀模仿潮

陸「高質量完成十四五規劃」記者會：我國是世界公認最安全國家之一

《三生三世》于朦朧身亡　鄰居嘆：清晨遛狗發現人躺在血泊中

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金　自封王母娘娘之子誘姦騙色

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國　考古證據現世！大量青銅戈出土

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

解放軍航母福建艦通過台海　陸外交部：完全符合中國國內法和國際法

陸iPhone Air發售喊卡！　監管機構尚未批覆許可...果粉要等一等

iCloud中國大數據唯一合作方　陸國企「雲上貴州」董事長落馬被查

于朦朧死訊與楊冪生日差1天！　《三生》劇粉淚崩：白真渡完劫了

數學不好回不了家？　陸社區建案「古怪電梯」遭吐槽

中國網路瘋玩「王世堅AI」哏　政治迷因逆滲透掀模仿潮

陸「高質量完成十四五規劃」記者會：我國是世界公認最安全國家之一

《三生三世》于朦朧身亡　鄰居嘆：清晨遛狗發現人躺在血泊中

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金　自封王母娘娘之子誘姦騙色

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國　考古證據現世！大量青銅戈出土

川普政府再出招！擬逼G7盟友「對中印課徵關稅」　稅率最高達100%

偏鄉教育不孤單！　台南北區婦女會攜手送書包文具守護弱勢童

家中愛犬去世「隔壁微笑狗狗」天天闖進來　陪伴一家人走出傷痛

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！富都地鐵站必朝聖美食

森根率土耳其闖歐錦賽4強　火箭教頭烏多卡：防守表現令人驚豔

3位「玩火」名廚客座台南晶英　12道特色料理搶先看

加熱菸上市確定！國健署點頭「8品項、3載具」最快10/11合法販售

快訊／民調4成認「柯文哲冤獄」　北檢強調客觀中立：由法院判斷

扛住壓力！賴謙凡關鍵3K2局救援　曝前晚團隊談心讓士氣回溫

魏德聖自嘲「臺灣400年歷史只有我在乎」　馬志翔談舊愛江祖平：希望她都好

大陸熱門新聞

iPhone 17中國首日預約量破紀錄

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國 考古證據現世！大量青銅戈出土

《三生三世》于朦朧身亡！目擊鄰居發聲

陸男「騎鴕鳥代步」稱比電動車快

官方出手了！「小紅書」遭約談警告

戶籍問題再交火　陸委會要國台辦「為陸配著想」

上車舞以後看不到了？直播主喊「近平」遭禁

中國網路瘋玩「王世堅AI」哏

社區電梯怪　數學不好回不了家？

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　

我政府約談藝人　陸國台辦：害怕兩岸同胞「雙向奔赴」

忘供氧！22歲女做「微創手術突腦死」身亡

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金 自封王母娘娘之子誘姦騙色

下一個世界級金礦？遼寧大東溝金礦擁1500噸資源

更多熱門

相關新聞

iCloud中國大數據唯一合作方 陸國企「雲上貴州」董事長落馬被查

iCloud中國大數據唯一合作方 陸國企「雲上貴州」董事長落馬被查

大陸國企「雲上貴州」大數據（集團）有限公司董事長徐昊今（12）日傳出被查落馬，其涉嫌嚴重違紀違法，正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。由於該集團是蘋果iCloud在中國大陸的唯一數據運營合作方，涉及海量雲端數據安全，徐昊被帶走調查的消息一出，引起輿論熱議。

蘋果高層親自測試iPhone Air耐用度

蘋果高層親自測試iPhone Air耐用度

iPhone 17預約　Coupang酷澎台灣攜手中信LINE Pay卡友享專屬優惠

iPhone 17預約　Coupang酷澎台灣攜手中信LINE Pay卡友享專屬優惠

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金 自封王母娘娘之子誘姦騙色

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金 自封王母娘娘之子誘姦騙色

央視官宣福建艦通過台灣海峽 赴南海跨區訓練「不針對特定目標」

央視官宣福建艦通過台灣海峽 赴南海跨區訓練「不針對特定目標」

關鍵字：

iPhone蘋果大陸預購eSIM

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

陳漢典最欣賞Lulu哪裡？

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面