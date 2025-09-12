陸iPhone Air發售喊卡！　監管機構尚未批覆許可...果粉要等一等

▲大陸國行版iPhone Air仍待官方審批過關才可發售。（圖／翻攝蘋果大陸官網，下同）

記者魏有德／綜合報導

蘋果公司10日發表iPhone 17系列四款新機，包含iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max與全新iPhone Air，大陸國行版將於今（12）日20時正式開放預購，並於19日全面開售。不過，iPhone Air尚未獲得大陸監管部門批准，引頸期盼的大陸果粉們仍需等待，也使得預購人數較其餘款式iPhone新機少了許多。

《澎湃新聞》報導，目前，京東等電商平台已經全面上架新機，預約數據顯示，iPhone 17標準版最受歡迎，預約量突破300萬支，遙遙領先其他機型；相較之下，iPhone Air預約數僅28.8萬，是唯一未突破百萬的款式。

蘋果公司12日聲明指，iPhone Air以極致輕薄設計為賣點，搭載專業級性能、4800萬像素融合式相機系統，以及全天候電池續航。

聲明同時強調，蘋果正與大陸相關監管機構保持緊密合作，待批覆完成後，將第一時間啟動iPhone Air的發售。至於中國移動、中國電信和中國聯通等大陸三大電信業者也在等待eSIM智慧手機相關許可，才能正式面向用戶推出該機型。

據了解，iPhone Air為蘋果有史以來最輕薄的iPhone，並僅提供eSIM選項。eSIM是由全球移動通信協會（GSMA）制定的新一代SIM卡標準，與傳統實體SIM不同，eSIM能節省手機內部空間，並具備更高的靈活性與安全性。

包括中國聯通在內，eSIM功能已獲全球超過500家電信營運商支持，並能在超過200家營運商的合作下，提供便捷的國際漫遊方案。由於eSIM無法像實體卡般被輕易取出，也讓手機遺失或失竊情況下的安全性更具保障性。