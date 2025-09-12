全電商iPhone 17今晚開放預購　最高回饋3500元

▲iPhone 17、iPhone Air全系列新機，已於Apple秋季發表會正式亮相。（圖／Apple提供）

生活中心／綜合報導

針對iPhone 17新機，全聯「全電商」宣布正式取得Apple官方授權通路資格，將於今(12日)晚8點開放預購，同步祭出3大限時優惠，會員滿額送福利點，使用全支付下單再享限量加碼全點好康，最多回饋3500元。另外，東森購物等5大電商今晚同步開放預購，有刷卡高額回饋、獨家贈禮與配件優惠等。

全聯表示，回顧以往iPhone銷售狀況，短短3天便創下破億元的亮眼佳績，其中iPhone 16 Pro與Pro Max系列就占銷量近9成，顯示全聯會員對高階機種的偏好。隨著iPhone新機有望帶來重大升級與設計革新，全電商看好新一波換機潮將再度推升業績，並帶動周邊配件銷售熱度同步升溫。

全聯指出，這次與Apple開啟正式經銷合作，全新iPhone新機於9/12開放預購，全電商同步祭出3大限時優惠，10/31前使用全支付結帳，凡購買iPhone新機，單筆滿20,000元即加碼贈送500全點（限量，每會員限贈一次）。9/30前購買iPhone/ Apple全系列商品，享福利點數最高折抵90%訂單金額。

會員消費滿額再送福利點回饋，PX Pay支付單筆滿20,000元贈10,000福利點；全支付單筆滿40,000元贈25,000福利點。另外，9/12晚間8點至9點，限時一小時使用全支付下單，加碼贈5,000福利點。以上優惠加起來，最多可享3500元回饋。

▲全聯「全電商」祭出買iPhone新機享福利點折抵的優惠。（圖／全聯提供）

東森購物、momo購物網、蝦皮購物、Yahoo購物中心、樂天市場等5大電商，也將於今晚8點同步開放預購，各家分別端出刷卡高額回饋、舊機回收加碼、獨家贈禮與配件優惠等。

其中，東森購物祭出APPLE商品滿額登記送5%樂透金（上限1,799），再抽Apple MacBook Air或DYSON HD17吹風機等好禮外，也與多家銀行合作，包含星展銀行、玉山銀行、永豐銀行、第一銀行、台灣銀行，提供分期滿額刷卡金回饋，最高可享3,900元。全盈支付為新機上市加碼，即日起至10月31日單筆滿額送75萬或90萬全家點數；若選擇AFTEE支付，iPhone17全系列商品於10月31日前可享現折3%。

momo購物網與玉山、國泰世華、星展銀行、聯邦銀行、永豐銀行等多家銀行同步加碼，信用卡優惠最高回饋14%，以及「悠遊付」單筆滿3萬回饋2,500元。