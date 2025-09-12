　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

全電商iPhone 17今晚開放預購　最高回饋3500元

蘋果,Apple,iPhone 17,果粉（圖／Apple提供）

▲iPhone 17、iPhone Air全系列新機，已於Apple秋季發表會正式亮相。（圖／Apple提供）

生活中心／綜合報導

針對iPhone 17新機，全聯「全電商」宣布正式取得Apple官方授權通路資格，將於今(12日)晚8點開放預購，同步祭出3大限時優惠，會員滿額送福利點，使用全支付下單再享限量加碼全點好康，最多回饋3500元。另外，東森購物等5大電商今晚同步開放預購，有刷卡高額回饋、獨家贈禮與配件優惠等。

全聯表示，回顧以往iPhone銷售狀況，短短3天便創下破億元的亮眼佳績，其中iPhone 16 Pro與Pro Max系列就占銷量近9成，顯示全聯會員對高階機種的偏好。隨著iPhone新機有望帶來重大升級與設計革新，全電商看好新一波換機潮將再度推升業績，並帶動周邊配件銷售熱度同步升溫。

全聯指出，這次與Apple開啟正式經銷合作，全新iPhone新機於9/12開放預購，全電商同步祭出3大限時優惠，10/31前使用全支付結帳，凡購買iPhone新機，單筆滿20,000元即加碼贈送500全點（限量，每會員限贈一次）。9/30前購買iPhone/ Apple全系列商品，享福利點數最高折抵90%訂單金額。

會員消費滿額再送福利點回饋，PX Pay支付單筆滿20,000元贈10,000福利點；全支付單筆滿40,000元贈25,000福利點。另外，9/12晚間8點至9點，限時一小時使用全支付下單，加碼贈5,000福利點。以上優惠加起來，最多可享3500元回饋。

▲▼全聯「全電商」取得Apple官方授權 買iPhone新機再享福利點折抵。（圖／全聯提供）

▲全聯「全電商」祭出買iPhone新機享福利點折抵的優惠。（圖／全聯提供）

東森購物、momo購物網、蝦皮購物、Yahoo購物中心、樂天市場等5大電商，也將於今晚8點同步開放預購，各家分別端出刷卡高額回饋、舊機回收加碼、獨家贈禮與配件優惠等。

其中，東森購物祭出APPLE商品滿額登記送5%樂透金（上限1,799），再抽Apple MacBook Air或DYSON HD17吹風機等好禮外，也與多家銀行合作，包含星展銀行、玉山銀行、永豐銀行、第一銀行、台灣銀行，提供分期滿額刷卡金回饋，最高可享3,900元。全盈支付為新機上市加碼，即日起至10月31日單筆滿額送75萬或90萬全家點數；若選擇AFTEE支付，iPhone17全系列商品於10月31日前可享現折3%。

momo購物網與玉山、國泰世華、星展銀行、聯邦銀行、永豐銀行等多家銀行同步加碼，信用卡優惠最高回饋14%，以及「悠遊付」單筆滿3萬回饋2,500元。

三大電信iPhone 17方案一次看

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

iPhone 17被封「壓倒性升級」　一票轉念：不買Pro了

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

iPhone17太夯「3分鐘額滿」

一圖看懂iPhone17規格！

iPhone 17系列「選這款」CP值爆表！專家激推

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

iPhone Air 換卡費成負擔？

Joeman實測AirPods Pro 3直呼「接近完美」

17 Pro「1490透明保護殼」被噴爆！果粉：包尿布嗎

蘋果高層親自測試iPhone Air耐用度

iPhone 17「台灣賣最貴」　果粉噴：把台人當盤子

Google Pixel 10系列上市就下殺

iPhone 17預購　Coupang酷澎台灣攜手中信LINE Pay卡友享專屬優惠

全球果粉熱烈討論的蘋果年度旗艦iPhone新機系列已正式登場，除了iPhone 17、iPhone 17 Pro / Pro Max，還有令人耳目一新的iPhone Air，引發市場熱議。瞄準這波換機熱潮，Coupang酷澎宣布成為Apple官方授權經銷商，並於9月12日晚上8點起同步官方開放預購，數量有限，同時結合WOW會員獨享權益、火箭速配，以及多元分期與獨家金融優惠，為消費者提供荷包無痛又快速入手新機的換機方案。

iPhone 17中國首日預約量破紀錄

國1平鎮大貨車追撞聯結車　駕駛夾車內當場死亡

飛日本買iPhone17？旅遊達人列5點勸：沒比較好

勇奪1金3銀1銅！全聯「永續行動獎」大放異彩

