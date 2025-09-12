Coupang酷澎台灣成為Apple授權經銷商！iPhone 17預購　中信LINE Pay卡友享專屬優惠

▲iPhone 17系列新機。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

全球果粉熱烈討論的蘋果年度旗艦iPhone新機系列已正式登場，除了iPhone 17、iPhone 17 Pro / Pro Max，還有令人耳目一新的iPhone Air，引發市場熱議。瞄準這波換機熱潮，Coupang酷澎宣布成為Apple官方授權經銷商，並於9月12日晚上8點起同步官方開放預購，數量有限，同時結合WOW會員獨享權益、火箭速配，以及多元分期與獨家金融優惠，為消費者提供荷包無痛又快速入手新機的換機方案。

酷澎表示，消費者於平台預購iPhone 17系列，不僅可享「火箭速配」最快隔日到貨的便利服務，更能透過WOW會員方案享受不限金額免運、30天內免費退貨等專屬服務，體驗真正的「顧客至上」承諾。

想刷卡省更多？中信LINE Pay獨家優惠、限量回饋別錯過！

要更精打細算換新機嗎？Coupang酷澎攜手中國信託銀行，為LINE Pay卡友祭出以下獨家專屬回饋：

．前1300名卡友購買iPhone 17任一機型，可享現折600元。

．前1300名一般卡友再享LINE POINTS 500點回饋。

．前500名鼎極卡友成功登錄，可額外獲得LINE POINTS 900點。

每位卡友限領一次，活動詳情以中國信託銀行公告為準。此外，於Coupang酷澎購買Apple全系列商品，使用中國信託任一卡別刷卡，可享6期0利率、9期2%、12期3%的分期方案；再加上24家銀行同步提供最高6期0利率，換機過程輕鬆無負擔。

酷澎指出，對台灣消費者而言，購買最新 iPhone，不僅要入手正品，更期待能享受最實惠的優惠與最便利的體驗。Coupang酷澎結合Apple正式授權、火箭速配服務與獨家金融回饋，讓消費者在比較之下，能夠確信自己獲得最佳購機方案與最完整的使用體驗。