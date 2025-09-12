　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

iCloud中國大數據唯一合作方　陸國企「雲上貴州」董事長落馬被查

▲雲上貴州大數據董事長徐昊被查落馬。（圖／翻攝紅星新聞）

▲雲上貴州大數據董事長徐昊被查落馬。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國企「雲上貴州」大數據（集團）有限公司董事長徐昊今（12）日傳出被查落馬，其涉嫌嚴重違紀違法，正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。由於該集團是蘋果iCloud在中國大陸的唯一數據運營合作方，涉及海量雲端數據安全，徐昊被帶走調查的消息一出，引起輿論熱議。

▲雲上貴州大數據董事長徐昊被查落馬。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，貴州省紀委監委9月11日公告指出，現年56歲的徐昊，浙江寧波人，1987年入黨、1990年參加工作，具經濟學學士學位。2023年12月，他被推薦為雲上貴州大數據（集團）有限公司董事長人選。

公開資訊顯示，雲上貴州大數據（集團）成立於2018年，註冊資本17億元人民幣，是貴州省政府批復設立的大型省屬國企，主責推動「一雲一網一平台」建設，並支撐國家大數據（貴州）綜合試驗區發展。

該公司建成大陸全國首個省級政府數據集聚、共享與開放平台「雲上貴州系統平台」，同時與蘋果合作，承擔iCloud在中國大陸的數據運營。

就在不到一個月前的8月27日，中國國際大數據產業博覽會期間，雲上貴州還與360數字安全科技集團簽署戰略合作協議，當時，徐昊還曾與360創辦人周鴻禕共同出席並致辭。

雲上貴州大數據產業發展有限公司早在2014年成立，之後成為該集團全資子公司，負責省級政務雲平台建設及iCloud中國數據中心運營。2024年公司啟動設備國產化改造，並與阿里雲展開八大領域合作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／李雅英確定跳槽！新隊伍曝光
快訊／陳怡君獲釋！饅頭主任超盡責　才交保就擋記者護主
快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
台男星和于朦朧是好友！　哀痛發聲
破4成民眾認為柯文哲冤獄　黃國昌點名3人成司法最大罪人
李洋商業廣告持續播　運動部大動作5點澄清未違法
50車瞬間包膜！整條街像下雪...超扯畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸iPhone Air發售喊卡！　監管機構尚未批覆許可...果粉要等一等

iCloud中國大數據唯一合作方　陸國企「雲上貴州」董事長落馬被查

于朦朧死訊與楊冪生日差1天！　《三生》劇粉淚崩：白真渡完劫了

數學不好回不了家？　陸社區建案「古怪電梯」遭吐槽

中國網路瘋玩「王世堅AI」哏　政治迷因逆滲透掀模仿潮

陸「高質量完成十四五規劃」記者會：我國是世界公認最安全國家之一

《三生三世》于朦朧身亡　鄰居嘆：清晨遛狗發現人躺在血泊中

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金　自封王母娘娘之子誘姦騙色

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國　考古證據現世！大量青銅戈出土

央視官宣福建艦通過台灣海峽　赴南海跨區訓練「不針對特定目標」

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

【好任性！】休旅闖雪隧封閉車道　遇施工車才變換車道

陸iPhone Air發售喊卡！　監管機構尚未批覆許可...果粉要等一等

iCloud中國大數據唯一合作方　陸國企「雲上貴州」董事長落馬被查

于朦朧死訊與楊冪生日差1天！　《三生》劇粉淚崩：白真渡完劫了

數學不好回不了家？　陸社區建案「古怪電梯」遭吐槽

中國網路瘋玩「王世堅AI」哏　政治迷因逆滲透掀模仿潮

陸「高質量完成十四五規劃」記者會：我國是世界公認最安全國家之一

《三生三世》于朦朧身亡　鄰居嘆：清晨遛狗發現人躺在血泊中

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金　自封王母娘娘之子誘姦騙色

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國　考古證據現世！大量青銅戈出土

央視官宣福建艦通過台灣海峽　赴南海跨區訓練「不針對特定目標」

韓熱議一周上4.5天班！朴明洙「反對立場」遭批：不是上班族的閉嘴

胡金龍看新聞才知林哲瑄引退「他還能打」　妙回：台股大漲...

陸iPhone Air發售喊卡！　監管機構尚未批覆許可...果粉要等一等

快訊／李雅英轉戰PLG職籃　新賽季將為富邦勇士應援

福特12局再見犧飛！水手7比6險勝天使　6連勝並列美西龍頭

幫普丁緩頰？　川普：俄軍無人機入侵波蘭「可能是誤闖」

快訊／大雷雨炸2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

延押改交保議員陳怡君獲釋　饅頭主任超盡責！才交保就擋記者護主

加油再等等！　油價下周預估最多降0.1元

快訊／陳世展7局無失分　中華隊與波多黎各0比0激戰延長賽

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

大陸熱門新聞

iPhone 17中國首日預約量破紀錄

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國 考古證據現世！大量青銅戈出土

《三生三世》于朦朧身亡！目擊鄰居發聲

陸男「騎鴕鳥代步」稱比電動車快

官方出手了！「小紅書」遭約談警告

戶籍問題再交火　陸委會要國台辦「為陸配著想」

上車舞以後看不到了？直播主喊「近平」遭禁

中國網路瘋玩「王世堅AI」哏

社區電梯怪　數學不好回不了家？

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　

我政府約談藝人　陸國台辦：害怕兩岸同胞「雙向奔赴」

忘供氧！22歲女做「微創手術突腦死」身亡

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金 自封王母娘娘之子誘姦騙色

下一個世界級金礦？遼寧大東溝金礦擁1500噸資源

更多熱門

相關新聞

蘋果高層親自測試iPhone Air耐用度

蘋果高層親自測試iPhone Air耐用度

在本周的秋季發表會後，蘋果全球行銷資深副總裁 格雷格· 喬斯維亞克（Greg Joswiak）與硬體工程資深副總裁約翰·特納斯（John Ternus）接受《Tom’s Guide》的專訪，並親自展示了新機 iPhone Air 的耐用度。

iPhone 17中國首日預約量破紀錄

iPhone 17中國首日預約量破紀錄

避免嘲諷「韓男太短」　蘋果廣告急撤一手勢

避免嘲諷「韓男太短」　蘋果廣告急撤一手勢

庫克：iPhone Air輕到像要「飄走」

庫克：iPhone Air輕到像要「飄走」

蘋果上架「新充電頭」能快充　果粉傻眼搖頭

蘋果上架「新充電頭」能快充　果粉傻眼搖頭

關鍵字：

貴州董事長大數據iCloud蘋果雲上貴州徐昊

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

陳漢典最欣賞Lulu哪裡？

曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面