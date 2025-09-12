iCloud中國大數據唯一合作方　陸國企「雲上貴州」董事長落馬被查

▲雲上貴州大數據董事長徐昊被查落馬。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國企「雲上貴州」大數據（集團）有限公司董事長徐昊今（12）日傳出被查落馬，其涉嫌嚴重違紀違法，正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。由於該集團是蘋果iCloud在中國大陸的唯一數據運營合作方，涉及海量雲端數據安全，徐昊被帶走調查的消息一出，引起輿論熱議。

《紅星新聞》報導，貴州省紀委監委9月11日公告指出，現年56歲的徐昊，浙江寧波人，1987年入黨、1990年參加工作，具經濟學學士學位。2023年12月，他被推薦為雲上貴州大數據（集團）有限公司董事長人選。

公開資訊顯示，雲上貴州大數據（集團）成立於2018年，註冊資本17億元人民幣，是貴州省政府批復設立的大型省屬國企，主責推動「一雲一網一平台」建設，並支撐國家大數據（貴州）綜合試驗區發展。

該公司建成大陸全國首個省級政府數據集聚、共享與開放平台「雲上貴州系統平台」，同時與蘋果合作，承擔iCloud在中國大陸的數據運營。

就在不到一個月前的8月27日，中國國際大數據產業博覽會期間，雲上貴州還與360數字安全科技集團簽署戰略合作協議，當時，徐昊還曾與360創辦人周鴻禕共同出席並致辭。

雲上貴州大數據產業發展有限公司早在2014年成立，之後成為該集團全資子公司，負責省級政務雲平台建設及iCloud中國數據中心運營。2024年公司啟動設備國產化改造，並與阿里雲展開八大領域合作。