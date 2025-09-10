全國獲獎數第一！　台南家庭教育勇奪教育部多項大獎

▲台南家庭教育團隊再創佳績，勇奪教育部多項大獎。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

教育部2025年度「推展家庭教育績優個人暨團體」9月10日舉行頒獎典禮，台南市再度大放異彩，勇奪全國最多獎項，展現深厚實力與持續耕耘的成果！

全國僅遴選20位績優志工個人獎，台南就囊括4席，並榮獲全國僅3席的「績優志工團隊獎」及5席「績優團體獎」，從個人到團體表現皆備受肯定，再次展現台南市在家庭教育領域的全國第一。

台南市長黃偉哲表示，家庭是社會的根本，台南市多年來在家庭教育領域屢創佳績，背後靠的是市府團隊努力與志工夥伴無私奉獻。感謝這群默默耕耘的推手，陪伴家庭走過每一個重要時刻，讓台南成為全國最溫暖、最有力量的家庭教育城市。

教育局長鄭新輝指出，台南以最多人數奪得全國績優志工個人獎令人振奮，並恭喜邱錦秀、陳雪花、蔡孟燕、沈淑雲四位志工獲此殊榮。他們長年投入服務，在教育現場展現高度專業與熱忱，獲教育部肯定可說是實至名歸。期盼這份榮耀能激勵更多人加入志願行列，共同擴大家庭教育服務影響力。

每位獲獎志工都有動人故事。志工督導邱錦秀服務近20年，她說，每次出勤都是學習，從校園到社區、醫院，一場場活動累積出深厚的觀察與感動。投入志願服務32年的陳雪花表示：「家庭教育不分場域，只要有需要，我都願意去。」她將教育熱情延續至家庭教育，深入軍中、矯正機關與親子互動現場，展現專業與熱忱。活動推廣督導蔡孟燕以實務角度分享，從多種志工角色整合經驗，協助中心專案、深入各年齡層場域，就是希望讓家庭教育更貼近民眾生活，這份榮譽屬於整個團隊。沈淑雲也說，看見家長與孩子的正向改變，是最有成就感的事，也是持續投入的最大動力。

家教中心主任張冰嫈表示，家庭教育需要多元且深入的推動方式，中心長期耕耘社區、企業、弱勢關懷與假日夜間服務，許多服務計畫需仰賴市府支持與志工群投入。此次獲教育部多項獎項肯定，是對台南持續努力的最有力回應，也將成為前行動力，繼續陪伴更多家庭走向幸福。