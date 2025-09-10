　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全國獲獎數第一！　台南家庭教育勇奪教育部多項大獎

▲台南家庭教育團隊再創佳績，勇奪教育部多項大獎。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南家庭教育團隊再創佳績，勇奪教育部多項大獎。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

教育部2025年度「推展家庭教育績優個人暨團體」9月10日舉行頒獎典禮，台南市再度大放異彩，勇奪全國最多獎項，展現深厚實力與持續耕耘的成果！

全國僅遴選20位績優志工個人獎，台南就囊括4席，並榮獲全國僅3席的「績優志工團隊獎」及5席「績優團體獎」，從個人到團體表現皆備受肯定，再次展現台南市在家庭教育領域的全國第一。

台南市長黃偉哲表示，家庭是社會的根本，台南市多年來在家庭教育領域屢創佳績，背後靠的是市府團隊努力與志工夥伴無私奉獻。感謝這群默默耕耘的推手，陪伴家庭走過每一個重要時刻，讓台南成為全國最溫暖、最有力量的家庭教育城市。

教育局長鄭新輝指出，台南以最多人數奪得全國績優志工個人獎令人振奮，並恭喜邱錦秀、陳雪花、蔡孟燕、沈淑雲四位志工獲此殊榮。他們長年投入服務，在教育現場展現高度專業與熱忱，獲教育部肯定可說是實至名歸。期盼這份榮耀能激勵更多人加入志願行列，共同擴大家庭教育服務影響力。

每位獲獎志工都有動人故事。志工督導邱錦秀服務近20年，她說，每次出勤都是學習，從校園到社區、醫院，一場場活動累積出深厚的觀察與感動。投入志願服務32年的陳雪花表示：「家庭教育不分場域，只要有需要，我都願意去。」她將教育熱情延續至家庭教育，深入軍中、矯正機關與親子互動現場，展現專業與熱忱。活動推廣督導蔡孟燕以實務角度分享，從多種志工角色整合經驗，協助中心專案、深入各年齡層場域，就是希望讓家庭教育更貼近民眾生活，這份榮譽屬於整個團隊。沈淑雲也說，看見家長與孩子的正向改變，是最有成就感的事，也是持續投入的最大動力。

家教中心主任張冰嫈表示，家庭教育需要多元且深入的推動方式，中心長期耕耘社區、企業、弱勢關懷與假日夜間服務，許多服務計畫需仰賴市府支持與志工群投入。此次獲教育部多項獎項肯定，是對台南持續努力的最有力回應，也將成為前行動力，繼續陪伴更多家庭走向幸福。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
旅遊團4天3夜「僅1千元」！被逼刷卡買6萬元床墊
鋪陳2028藍白合？黃國昌提柯文哲「聯合政府」概念　指示組研
快訊／柯文哲交保「北檢提抗告」　最新進度曝
王宇婕被求婚！她只包一條浴巾：真的很落漆
韓百萬YTR家中猝逝　死因曝光
iPhone 17太夯中華電信3分鐘預約額滿　最受歡迎顏色「
快訊／雨勢升級！14縣市豪大雨特報　下到深夜
台灣第一對分割連體嬰！弟弟忠義狀況嚴重　暫停公開活動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

創世台東院攜手家屬　帶植物人走進美術館

開學遇疫情挑戰　雲林縣校園獲千瓶洗手乳防護

攜手金鐘影后楊貴媚　桃園衛生局長自殺防治日Podcast登場

劉建國協調若瑟醫院長照大樓用地　推動兒童早療資源升級

朴子警察暖心行動　搭橋慈善團體助陷困家庭

2025安平觀音亭重陽敬老禮金發放　1200長者受惠

百年好合情定湖心亭　台中觀光局邀市民重溫甜蜜記憶

補助企業研發逾1.8億　台中市第7屆產業創新獎即日起報名

少年共犯案件逐年攀升　屏東檢警院聯手防治詐欺+毒品

全國獲獎數第一！　台南家庭教育勇奪教育部多項大獎

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

創世台東院攜手家屬　帶植物人走進美術館

開學遇疫情挑戰　雲林縣校園獲千瓶洗手乳防護

攜手金鐘影后楊貴媚　桃園衛生局長自殺防治日Podcast登場

劉建國協調若瑟醫院長照大樓用地　推動兒童早療資源升級

朴子警察暖心行動　搭橋慈善團體助陷困家庭

2025安平觀音亭重陽敬老禮金發放　1200長者受惠

百年好合情定湖心亭　台中觀光局邀市民重溫甜蜜記憶

補助企業研發逾1.8億　台中市第7屆產業創新獎即日起報名

少年共犯案件逐年攀升　屏東檢警院聯手防治詐欺+毒品

全國獲獎數第一！　台南家庭教育勇奪教育部多項大獎

川普罕見造訪華府餐廳！當面被嗆「現代希特勒」　下秒反應超意外

iPhone Air「捏手指手勢」唯獨南韓消失！網笑翻：韓男到底多小

韌性特別預算明通過　增建巡防艇、強化資通基建應對灰色侵擾

渣打銀攜手第一金投信　推出首檔「未具證券投資信託基金性質」產品

李超撞臉林智勝哥哥笑料不斷　家宴還被家人認證「介紹岳父母」

小禎小7歲廚師男友真面目曝光！　昔「撞臉吳克群」登吳宗憲節目

4歲孩「臭乳呆」要注意　語言治療師：4注音符號發音遊戲預防

毒販突消失「藥腳找嘸人」竟是躲南部半年　回台中交易秒被逮

U:NUS演出「團長高胥崴缺席原因曝」　搶先公佈2大好消息

情侶吵架「老公頭七還沒過」　男當街示愛！觀看破370萬...真相曝

【暴動現場】尼泊爾封鎖社群引暴動　台旅行團驚呼：好可怕

地方熱門新聞

興達電廠爆炸　里長包圍林欽榮怒嗆圍廠

柯文哲先吃冰　老闆是柯爸學生

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」將遷移至大園

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

員林驚現酥油燈大道　地主點千盞燈護民

王者歸來前的卡位戰！抽豪車、換機票　廣三、中友、大遠百週慶開打

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

跟著消防動起來！成大攜手消防局實戰防災實驗室安全升級

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

花蓮警眼尖中大獎　深夜巡邏查獲通緝犯搜出毒

高雄50年現泡手搖飲收攤　老闆鞠躬曝最後營業日

台中驚傳街頭兇殺　男子遭亂刀砍死

更多熱門

相關新聞

王秀蓮建築展台南登場回顧台灣首位女建築師傳奇人生

王秀蓮建築展台南登場回顧台灣首位女建築師傳奇人生

2025年建築界矚目的展覽「王秀蓮建築展：未有地圖的人生」，自9月10日起至2026年1月4日於「文創PLUS台南創意中心（原台南愛國婦人會館）」隆重登場。本次展覽延續新書《島嶼煉石記：王秀蓮．建築寰宇》研究成果，完整呈現台灣首位執業女性建築師王秀蓮（1929-2023）的建築作品與人生軌跡。

職訓學員烘焙義賣展愛心台南打造技能培訓助弱勢循環善意

職訓學員烘焙義賣展愛心台南打造技能培訓助弱勢循環善意

台南漁產進軍國際！黃偉哲帶隊赴新加坡行銷台灣鯛、虱目魚

台南漁產進軍國際！黃偉哲帶隊赴新加坡行銷台灣鯛、虱目魚

缺牛！台南必比登牛肉湯老店宣布周休二日

缺牛！台南必比登牛肉湯老店宣布周休二日

丹娜絲重創後台南復原近尾聲市府加碼補助加速家園重建

丹娜絲重創後台南復原近尾聲市府加碼補助加速家園重建

關鍵字：

台南家庭教育教育部大獎

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

一圖看懂iPhone17規格！

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面