地方 地方焦點

丹娜絲重創後台南復原近尾聲　市府加碼補助加速家園重建

▲台南市府召開丹娜絲颱風災後復原進度記者會，說明慰助與修繕最新成果。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市府召開丹娜絲颱風災後復原進度記者會，說明慰助與修繕最新成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府10日上午於永華市政中心召開「丹娜絲颱風災後復原進度記者會」，由秘書長尤天厚主持，邀集工務局、民政局等相關單位說明最新成果，市府指出，截至10日慰助金核發率已達99.6％，累計發放超過11億8千萬元，房屋修繕亦有971件完成簽約，其中535戶已完工，257戶施工中，整體復原工作穩步推進。

工務局補充，行政院災後復原指揮所日前加碼三項補助措施，擴大「家園復原慰助金」適用對象，不僅限弱勢戶，一般戶亦可申請。受損未達20平方公尺者，也可獲最高1萬元補助。另啟動第二波「修繕媒合獎勵措施」，凡於10月6日前完成簽約，完工時即可領取1.5萬元尾款獎勵金；針對受災面積20平方公尺以上的弱勢戶，亦加發10萬元生活支持補助，協助減輕重建壓力。

截至目前，登記修繕媒合者達3,570戶，現勘完成率超過99％，其中971戶已完成簽約、257件施工中、535戶完工，僅剩51戶待住戶確認。列管弱勢戶計320戶，全額補助並優先處理，目前已完成169戶、61戶施工中。

▲台南市府召開丹娜絲颱風災後復原進度記者會，說明慰助與修繕最新成果。（記者林東良翻攝，下同）

對於結構嚴重受損、不堪居住的民宅，行政院推動「政府代拆」與「自拆補助」方案，凡於9月底前完成登記者均可享免費代拆服務；選擇自行拆除者可申請2萬元補助。台南市於8月公告《補助丹娜絲颱風住屋毀損修繕及拆除費用實施計畫》，目前已受理195件委託拆除、59件自行拆除，正依序辦理，加快社區清理與重建。

記者會中特別表揚公私協力的溫暖案例。六甲區逾700戶受損，其中弱勢戶達40戶，皇昌營造股份有限公司主動提供無償修繕，協助中低收入與邊緣戶16戶重建家園。一名中老年獨居者黃章○受女士，因兒子也是災戶無法兼顧，皇昌營造進場施工十日圓滿完工，母子多次致謝。另七甲里郭姓兄弟住屋早已破敗，颱風後更不堪居住，皇昌營造捐贈貨櫃屋，貼心附冷氣與床鋪並墊高地基，短短三天讓兩兄弟有了遮風避雨的新家，重燃生活希望。

▲台南市府召開丹娜絲颱風災後復原進度記者會，說明慰助與修繕最新成果。（記者林東良翻攝，下同）

秘書長尤天厚表示，丹娜絲颱風重創台南至今，在中央全力支持下，市府團隊加速慰助金核發與房屋修繕媒合作業，目前已邁入尾聲。「雖然災害帶來沉重衝擊，但也讓人看見社會的溫暖與善意。」尤天厚強調，許多慈善團體、企業、國軍、義消與個人主動伸出援手，展現社會責任，為災後重建注入正面力量，市府表達最深敬意與感謝。

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

