王秀蓮建築展台南登場　回顧台灣首位女建築師傳奇人生

▲「王秀蓮建築展：未有地圖的人生」在台南文創PLUS台南創意中心盛大登場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年建築界矚目的展覽「王秀蓮建築展：未有地圖的人生」，自9月10日起至2026年1月4日於「文創PLUS台南創意中心（原台南愛國婦人會館）」隆重登場。本次展覽延續新書《島嶼煉石記：王秀蓮．建築寰宇》研究成果，完整呈現台灣首位執業女性建築師王秀蓮（1929-2023）的建築作品與人生軌跡。

策展團隊在王秀蓮家屬支持下，結合多方專業夥伴與文化機關，展出建築原圖、模型、影像與珍貴史料，全面呈現她的專業實踐與時代風華。展覽首站選在王秀蓮的心靈故鄉台南舉辦，象徵向這位歷史名人致敬，也希望延續她熱愛台灣的精神，凝聚建築、文化與教育界力量，凸顯女性建築師在城市地景與社會服務上的貢獻，開展具「南方視野」的建築思考。

文化局長黃雅玲表示，此次展覽是產官學合作的最佳典範，由台灣女建築家學會、台南市文化基金會與文化局共同主辦，並攜手國立台灣博物館、成功大學、台南女中校友會及古都保存再生文教基金會等單位共同推動，特別感謝王秀蓮家屬的全力支持，使展覽順利實現。展覽巧妙運用古蹟空間，打造專屬敘事場景，一樓規劃生平年譜與建築模型，二樓重現「秀山建築事務所」與製圖原件，戶外花園則以公共藝術呈現其設計的「跳舞女孩」鐵花窗意象與三愛幼兒園的空間精神，化作向建築師致敬的創作禮讚。

除了靜態展覽，期間亦安排動態活動，包括建築主題書展、台南女兒日紀錄片放映會、策展講座與導覽、城市走讀及讀本劇公演等，讓觀眾更貼近王秀蓮的建築視野。「王秀蓮建築展：未有地圖的人生」展期長達四個月，免費開放參觀，每週一至週日上午9時至下午5時。更多活動訊息可至文創PLUS官網與臉書專頁查詢。