台南漁產進軍國際！　黃偉哲帶隊赴新加坡行銷台灣鯛、虱目魚

▲黃偉哲親率團隊赴新加坡參加「2025新加坡海鮮展」開幕式，台南首度參展備受矚目。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南水產外銷再創新局！台南市長黃偉哲10日率團前往新加坡，參加「2025新加坡海鮮展（Seafood Expo Asia）」開幕式，這也是台南市政府農業局首次參展，奠基於台灣鯛已成功打入星國市場的基礎，此次更帶來多款台南優質農漁加工品，盼以滿滿台南味與世界買家交流，為漁民開拓更廣銷售通路。

黃偉哲市長受邀在會場致詞時表示，台南是台灣水產養殖重鎮之一，這次特別帶來台南虱目魚、台灣鯛等多樣水產加工品，期待在三天展期中與世界各國買家、業者彼此交流，邀請大家親臨台南攤位「品嚐台南的美味（Taste of Tainan）」。

他也提到，台灣鯛外銷市場過去主要以美加、中東為主，近來因美方關稅政策改變，市府積極布局多元市場，新加坡通路已成功打開，希望藉由此次展會擴大更多漁產品項，帶動台南水產國際競爭力。

台南市農業局長李芳林表示，台南農漁產品自產自銷、新鮮度高，此次帶來虱目魚罐頭、香腸、鱻味餅、西瓜綿虱目魚肚湯禮盒、台灣鯛商品等，也同時行銷台南農特產品。她補充，新加坡「新台灣館」自去年盛大開幕後，當地消費者已可輕鬆購得台南農漁產品，此次展出的台灣鯛商品也同步在館中上架，讓更多星國民眾認識台南優質漁產。

2025新加坡海鮮展於9月10日至12日在濱海灣金沙會展中心舉行，以「聚焦亞洲市場、引領行業趨勢」為主題，是水產業年度國際盛會，每年吸引超過340家、來自46國的參展商，並有逾4000位來自80國的專家到場，提供業者無限商機。黃偉哲強調，市府將持續協助漁民、業者拓展國際市場，讓台南優質水產品站上全球舞台。