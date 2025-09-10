職訓學員烘焙義賣展愛心　台南打造技能培訓助弱勢循環善意

▲台南市勞工局辦理身障職訓班烘焙成果義賣，學員用技能傳遞愛心。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局在市長黃偉哲「希望家園」政策下，委託伽碩企業有限公司辦理「咖啡飲品與麵包烘焙實務班」身障職訓班，在課程尾聲舉辦成果義賣，學員親手製作的糕點全數義賣，所得6萬元全數捐贈台南市勞工志願服務協會，用於協助弱勢族群改善居住環境，實現「學習—展現—回饋」的善循環。

勞工局長王鑫基表示，台南是一座充滿愛的城市，這場義賣是愛心的傳遞與專業的展現，市府感謝學員與民眾的支持，也讚賞學員在結訓過程中的努力與成長。他強調，透過每個環節的分工合作，讓職訓不只是學習，更能回饋社會，凝聚社會溫暖。

伽碩職訓執行長郭明洽指出，義賣活動長年累積在地口碑，是學員展現成果、被社會看見的重要舞台。許多學員初來參訓時對自身能力缺乏信心，但經過數月專業訓練，從揉麵團、調餡料到獨立製作各式糕點，不僅克服技能與心理挑戰，也跨越身心限制，最終能端出香濃乳酪布丁燒、鹹香岩燒海苔肉鬆蛋糕捲、肉鬆雪花餅及中秋人氣蛋黃酥等多款糕點。義賣現場不僅麵包香氣四溢，更滿載學員努力與自信。

勞工局表示，希望透過這類活動，讓社會大眾看見身心障礙者同樣能以專業和熱情創造價值，傳遞希望與正能量，也期待企業持續保持開放心態，結合輔導員協助，讓學員順利進入職場，擴大愛的循環，讓台南持續成為溫暖有力的「希望家園」。