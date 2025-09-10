富士康鄭州廠iPhone 17產線近滿產　20萬員工兩班制趕工

▲橙色iPhone 17 Pro在富士康鄭州廠生產。（圖／取自APPLE官網）

記者魏有德／綜合報導

蘋果今（10）日凌晨正式發佈iPhone 17系列新品，作為全球最大蘋果生產基地的富士康鄭州廠區，也在產品發佈記者會前夕全面進入產能爬坡階段。根據陸媒探營得知，廠區目前約有20萬名工人，以兩班制模式日夜趕工，產線開動率達八至九成，主要產能已轉向iPhone 17系列，全力衝刺生產。

▲富士康鄭州港區。（圖／翻攝界面新聞）

《界面新聞》報導，記者9月6日探訪鄭州港區招募中心時看到，大批求職者拖著行李進場應聘臨時工。由於用工缺口大，今年廠方甚至允許工人可選擇是否體檢，多名中介透露「缺人是主因」。

據了解，該廠旺季的招工伴隨高額返費，6月底的4800元（人民幣，下同）迅速漲至7月的8000元、8月最高達9800元，9月初再度升至9000元以上，吸引大批「返費工」和小時工湧入。

▲富士康鄭州廠派工處。（圖／翻攝界面新聞）

據廠區老員工回憶，最鼎盛時期，鄭州曾有40萬人同時在崗位上，如今雖不及當年規模，但在新品量產爬坡期，招工與流動率仍保持高頻；另一名在廠內工作十餘年的員工指出，派遣工工期多為兩三個月，專門對應蘋果新品的集中需求，隨著訂單消化，產線會逐步縮編。

富士康鄭州港區線長黃運鵬表示，iPhone 17產線目前已全面展開，iPhone 16僅保留少量產能，將於近期進入EOP（量產結束），「蘋果新品量產流程需要經歷試產、物料批量驗證等環節，鄭州廠自7月起陸續啟用新樓層，預計至9月底或10月初才會全面開齊。」

▲富士康鄭州廠夜班工人準備進入廠區。（圖／翻攝界面新聞）

入職不久的「返費工」老金負責貼泡棉工序，每日需完成上千台產品操作，常態化加班使他「兩眼一睜就是幹」，他坦言，「可能撐不到拿返費，太累了」。

除富士康外，iPhone產業鏈其他廠商也同步趕工，其中，東莞的領益智造近期全力供應石墨膜、均熱板和電池零件，工價高於周邊工廠。消息人士透露，蘋果2025年全年備貨量約1億支，將根據市場反應適時調整。

另有知情人士透露，iPhone 17 Pro系列橙色、藍色、銀白色機型均在鄭州廠生產，由於今（2025）年產品未採用良品率偏低的鈦材，產線運行比以往順暢許多。