3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Apple推出手機斜背掛繩「每條1890元」　他一看吐血：比擦拭布還盤

▲▼ 。（圖／蘋果官網）

▲手機掛繩。（圖，下同／翻攝自蘋果官網）

記者施怡妏／綜合報導

蘋果（Apple）秋季發表會10日凌晨正式登場，今年以「Awe dropping」為主題，揭開相關系列新品。有網友指出，在發表會上頻頻看到「手機掛繩」，於是上網查了一下價格，居然要價1890元，且材質僅為PET紗線（即聚酯纖維），讓他傻眼直呼盤「憑什麼？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「iPhone掛繩憑什麼賣1890元？」在發表會上頻頻看到手機掛繩，好奇商品的價格，沒想到一查驚呆，居然賣1890元，材質僅是PET紗線，有10款顏色可以選擇，不過商品看起來沒有特別之處，只是一條斜背掛繩，「這東西盤的程度484已經超越擦拭布了？」

根據官網介紹，採用100%再生PET紗線，掛繩工藝精美，滑順細窄，可以舒適地垂掛在身上，釋放雙手。嵌入式軟性磁鐵搭配不鏽鋼調節扣，讓使用者可以輕鬆調整長度，並讓兩側掛繩對齊且固定。最長掛繩長度：2,080公釐（81.9吋）；最短掛繩長度：1,080公釐（42.5吋），且每位顧客限購10個。

▲▼ 。（圖／蘋果官網）

貼文曝光，網友忍不住吐槽，「不然你要用雜牌掛繩嗎」、「賣得出去就表示價錢就合理」、「買的是信仰」、「果粉當然要整套都是Apple阿」、「潮到出水」、「果粉就算後面多個0也照買單好不好」、「信仰不足不要看什麼iPhone了」、「沒有貴的東西，只有你買不起的東西」、「又看不出來是Apple出的，誰要買，擦拭布至少還有logo」、「太便宜會被笑，無法突顯果粉的高貴」。

但也有網友緩頰，「當初出擦拭布一堆人也在噴，結果就真的貴有道理，實際用過再來評價吧」、「他只要不是綁售，那就不是問題，更何況這繩子還不是特規，逼你用了嗎？」

▼擦拭布。（圖／取自蘋果官網）

▲蘋果推出擦拭布。（圖／取自蘋果官網）

09/09 全台詐欺最新數據

541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

