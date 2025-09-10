iPhone 17系列「選這款」CP值爆表！專家讚：容量加倍、價格不變

▲iPhone 17在今年被網友點名CP值最高。（圖／APPLE官網）



記者施怡妏／綜合報導

蘋果10日凌晨舉辦秋季發表會，全新iPhone 17系列正式登場，還多了一位新成員iPhone Air，其中最讓果粉驚喜的是，價格不但沒有上調，甚至「容量加倍、價格不變」，標準版iPhone 17從256GB起跳，售價與去年的128GB價格相同，仍為2萬9900元，專家及網友紛紛認為，今年CP值最高的就是i17。

iPhone 17標準款終於捨棄萬年60Hz缺點，導入最高120Hz ProMotion技術，螢幕亮度與滑順度同步提升。相機部分維持雙鏡頭配置，但升級為4800萬畫素的廣角與超廣角融合式相機，一般人用於日常拍攝已綽綽有餘。更佛心的是，最低版本直接給到256GB容量，售價仍維持2萬9900元。

不少果粉直呼「這代真的香」、「今年價格加上容量，買17就對了」，認為iPhone 17規格比起前幾代標準款毫不遜色，加上容量翻倍、螢幕和相機也有升級，是今年CP值超高的入門機型。

許多網友大讚i17價格很佛，「這次17無疑應該是會賣很好」、「17普通版是真的香，讓我這非果粉也心動了」、「這次17給那麼多還沒漲價」、「17居然加量不加價」、「最意外只有17數字系列也用120hz自適應」、「17應該是各款進步最多的吧」、「17滿有誠意的，應該會賣得不錯」。不過，有網友笑稱唯一缺點就是「新色太繽紛」。

根據《Yahoo財經》報導，3C達人廖阿輝分析指出，Apple以往推出的標準版規格較低，但這次標準版iPhone 17搭載了120Hz ProMotion螢幕，最低可降到1Hz，主相機維持雙鏡頭設計，廣角及超廣角皆為4800萬畫素融合式鏡頭，是性價比提升最多的機型。