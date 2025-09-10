台灣大「備貨充足」應戰iPhone17上市　受惠價格看好買氣漲20%

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果秋季發表會順利落幕，iPhone17系列不漲價吸引果粉討論。台灣大個人用戶事業商務長林東閔也在 10日中午與媒體分享自身觀點，他指出受惠於「加量不加價」的影響，預估台灣大開賣週期銷量可望成長20-30%，自己也點名看到AirPods Pro 3及 iPhone 17系列，將會以最足供貨備戰消費者，要帶給大家滿買的購機優惠。

▼林東閔向媒體分享自身觀察到的iPhone發表會觀點。（資料照／記者周宸亘攝）



林東閔表示，這次因為「變相降價」，起始容量從以往的128G變到256G但價格不變的影響下，等於獲得雙倍容量，Pro降價500、Pro Max維持不變，但受到這個價格影響，預估在開賣周期的銷量就可望成長20%-30%，同時預期今年全球手機銷量將會超越去年120萬，主要受惠於iPhone 17系列開賣。

此外，針對蘋果首次推出錦支援eSIM的機型iPhone Air，林也說，台灣大有提供首次申裝eSIM減免來降低門檻，但先前其實有iPad推出過相同版本，目前沒有特別大的疑慮，也不會特別擔心eSIM影響到特定機種（指Air）買氣，但內部也會研擬，持續關注用戶需求，再去盤點是否可以有提供加強的部分。

針對這次買氣，林也認為將會超越iPhone16，主要仍受惠價格優惠，目前也鎖定使用 iPhone 12 到 iPhone 13 系列潛在客戶，預計將有數十萬的努力空間，最後他也提到，台灣大今年將會用最充足供貨量吸引消費者，除了延續Apple One獨家夥伴等優惠外，也提供14+1優惠，包括Apple One及Perplexity Pro等；其中2項更為iPhone 17用戶限定擁有，分別為App Store折抵金800元，以及「Netflix + HBO Max」限時優惠月付399元(原價600元)。此外，再加贈1項KKBOX 3個月免費體驗。若是申辦5G 1,599元以上指定資費專案，還有機會參加「AI女神」李珠珢見面會。

此外，台灣大也在稍早開放新機預購，詳情可至官網查詢。