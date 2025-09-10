他見陸日韓！iPhone 17「台灣賣最貴」　果粉噴：把台人當盤子

▲iPhone 17 Pro外觀大幅變更。（圖／取自APPLE官網）



網搜小組／劉維榛報導

iPhone 17系列正式登場，價格與去年相同，且新增橘色與藍色，將在9月12日開放預購、9月19日正式開賣。不過有網友不滿直呼，以iPhone 17 Pro Max 256G來說，台灣價格竟比美國、大陸、香港與日韓還貴，「真心覺得把台灣當作盤子在敲！」

一名網友在PTT表示，他查了幾個重要國家售價，以頂規iPhone 17 Pro Max 256G來說，台灣售價為4萬4900元，是美國（3萬5970元）、香港（3萬9436元）、日本（4萬713元）、中國（4萬2995元）與韓國（4萬3260元）之中最貴的。

原PO直言，台灣人均收入並不比這些國家高，卻要花最多錢來買，不僅如此，AirPods Pro 3在台灣上市時間未定，跟去年一樣再度缺席首發名單，氣得原PO越想越氣「真心覺得美國蘋果把台灣當作盤子在敲！」

▲iPhone17台灣售價曝光。（圖／ETtoday新聞雲製圖）

底下鄉民也熱議，「台灣不缺盤子」、「16都買來用一年了還再等AI，能不盤嗎」、「台灣在蘋果生態系一直都是次等公民，不意外」、「最好笑是蘋果晶片生產地，卻賣最貴的手機」、「12月要去日本，到時現場買好了」、「覺得貴不要買就好啦，又不是必需品」、「還不是排隊買下去」。

不過也人反駁，美國官網售價799美元「是未稅價」，結帳還要加上各州的消費稅，「你有把美國稅金加進去嗎？」「你知道美國有州稅這東西嗎」。

▲iPhone 17系列新上市，一圖看懂規格、性能與售價差異 。（圖／記者蘇晟彥製）



事實上，iPhone 17此次進化幅度明顯，搭載6.3吋螢幕，邊框更窄，終於告別「萬年60Hz」，首度支援120HzProMotion更新率，螢幕最低可降至1Hz，並支援永遠顯示技術。螢幕材質升級為第二代超瓷晶玻璃，表面覆蓋全新塗層，防刮性能提升3倍，抗反光表現更佳，峰值亮度則躍升至歷代最高3000nits。

相機部分延續雙鏡頭配置，不僅主鏡頭，連廣角鏡頭也同步升級為4800萬畫素融合相機。自拍鏡頭亦大幅升級，導入全新1800萬畫素CenterStage前鏡頭，首次採用方形感光元件，可實現直拍橫構圖，支援人物居中追蹤、雙向同拍與超穩定錄影等新功能。

內部核心改採A19晶片，效能表現更強；儲存選項則取消128GB版本，起跳為256GB，另有512GB版本，售價自29,900元起，將於9月19日正式開賣。配色方面推出薰衣草紫、鼠尾草綠、霧藍、白與黑色五種選擇。