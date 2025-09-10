iPhone 17 Pro「1490元透明保護殼」被噴爆　果粉氣笑：包尿布嗎

▲iPhone 17 Pro透明保護殼。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者周亭瑋／綜合報導

蘋果（Apple）10日凌晨舉辦秋季發表會，全新iPhone 17系列正式登場。其中，新推出的iPhone 17 Pro透明保護殼，將過去獨立的電源鍵圈圈，改成整片白色設計，被大票網友狂酸，「真的是廢到笑」、「蘋果的美學到底是爛到啥程度了」。

網友在PTT發文直呼，iPhone 17 Pro背部今年大改，下半部材質不同，原廠透明保護殼為了配合新設計，把過去像電源鍵的圈圈，改成整片白色設計，「裝在銀色機身還好，裝在橘色或藍色上就......，今年的Pro透明保護殼是不是廢到笑？」

▲▼iPhone 17 Pro透明保護殼。（圖／翻攝自蘋果官網）

對此，鄉民洗版回應，「今年真的挺不下去」、「包尿布喔」、「這真的超爛，我買透明就是為了讓別人看新色，遮起來是怎樣」、「蘋果真的沒人才了」、「原本一個圈就夠醜了，現在直接一片撒隆巴斯」、「身為資深果粉超想給庫克一巴掌」、「我真的覺得水果是挑戰美感下限」。

另外，根據Apple官網說明，這款透明殼採用聚碳酸酯與彈性材料製成，能緊密貼合按鍵並支援「相機控制」功能。內外塗層避免黃化，並經過數千小時測試，主打「外型出眾、保護到位」。

