沖繩租車底盤刮傷「被討6萬元賠償」！人妻傻眼認了：少買1保險

▲還車時發現車底有刮痕。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多人前往日本旅遊時，都會選擇租車自駕遊，不料還車時車子下方有一到刮痕，被租車公司索賠新台幣6萬元，4萬元的修車費用，以及2萬元的營業損失。她無奈表示，以為先生駕駛技術很好，當初只投保強制險，未加購車損險，「我太大意了」。對此，有網友強調，保險一定要買營業損失賠償（NOC）。

有網友在Threads發文，到沖繩玩8天，最後一天還車時，發現車底下有一道長刮痕，讓她相當驚訝，原本認為沖繩安全，且丈夫駕駛技術純熟，因此僅購買強制險，未多加購車損險。

租車公司表示，修車費用約新台幣4萬元，另需支付2萬元的營業損失費，合計6萬元。她只好乖乖刷卡結清，並提醒其他人，出國租車一定要買足保險，「只要租車就是把保險買好買滿，寧可事前多花一些錢，不要事後賠更多，真的得不償失。」

貼文曝光，內行網友指出，當地租車公司通常會提供多種保險方案，務必加購涵蓋「營業損失賠償（NOC）」的選項，才能避免事故後還要額外支付龐大費用。

網友紛紛表示，「保險一天才1500至2000日幣（約新台幣309至413元） 省那這個錢要幹嘛」、「租車保險不算貴，為什麼不買？因小失大，受到教訓了」、「租車通常會有分等級，有到NOC就是自付額0，保險一定要拉到最高涵蓋NOC，去日本不會日文沒關係，一定要NOC英文，確認清楚」、「日本修車都超級貴，自駕沒保險都是勇者，撇開自己技術多好，永遠不知道會發生什麼事」。