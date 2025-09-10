俄軍無人機闖波蘭領空！F-16、F-35戰機「升空攔截」　華沙機場關閉

▲9月7日，俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔期間，一架Shahed無人機在空中飛行。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

波蘭於當地時間10日凌晨面臨前所未有的空中警戒！烏克蘭空軍通報，多架俄羅斯「見證者」（Shahed，沙赫德）無人攻擊機越過烏克蘭邊境，進入波蘭領空，並朝波蘭東南部城市扎莫希奇（Zamość）方向飛行。波蘭與北約立即啟動空中防禦程序，多架F-16與F-35戰機升空攔截，同時關閉華沙國際機場等多座機場，確保民眾與空域安全。

根據《烏克蘭通訊社》（RBC-Ukraine），烏克蘭空軍通報，9日深夜至10日凌晨1時13分，俄羅斯軍方對烏克蘭目標發起新一輪無人機攻擊，使用多組見證者無人機。部分無人機飛出烏克蘭領空，進入波蘭空域，並向西飛往扎莫希奇。監測頻道顯示，波蘭可能已派出F-16戰機攔截，但截至基輔時間凌晨1時30分，尚未獲得官方確認。

波蘭空軍指揮部凌晨1時50分發出聲明，確認俄羅斯在9日至10日再度對烏克蘭展開大規模攻擊。為保障空域安全，波蘭武裝部隊作戰司令部啟動最高警戒程序，包括地面防空系統與雷達識別系統進入最高準備狀態。聲明指出，此舉屬於預防性措施，重點保護接近風險區域的民眾與領空安全。

凌晨2時，波蘭熱舒夫（Rzeszów）機場因未排定的軍事行動而臨時關閉。隨後數據顯示，F-35戰機也出現在波蘭空域支援防禦。至凌晨3時30分，盧布林（Lublin）機場空域也暫時關閉，飛行追蹤平台顯示周邊目前並無民航班機，但軍用機活躍。

根據美媒《CNN》，波蘭與北約的戰機升空行動，屬於預防性防禦措施，主要針對靠近烏克蘭邊境的風險區域，以防止無人機或其他空中目標對民眾與基礎設施造成威脅。波蘭空軍與盟軍正持續監控空域動態，確保民航飛行安全與國家領空完整。

扎莫希奇位於波蘭東部盧布林省，距烏克蘭邊境約60公里，鄰近赫列本內–拉瓦-魯斯卡（Hrebenne–Rava-Ruska）邊境口岸，具有戰略運輸與後勤樞紐地位，成為此次防空重點。

波蘭國防部表示，過去在烏克蘭遭俄軍攻擊時，波蘭空軍會定期升空應對。然而，近期不僅俄軍導彈與無人機飛越烏克蘭，甚至多次出現不明空中目標進入波蘭領空。9月6日，東部發現疑似無人機墜落物；9月8日，邊境附近村莊也找到不明飛行物殘骸，顯示北約成員國面臨連續空中安全挑戰。