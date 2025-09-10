　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍無人機闖波蘭領空！F-16、F-35戰機「升空攔截」　華沙機場關閉

▲▼9月7日，俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔期間，一架Shahed無人機在空中飛行。（圖／達志影像／美聯社）

▲9月7日，俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔期間，一架Shahed無人機在空中飛行。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

波蘭於當地時間10日凌晨面臨前所未有的空中警戒！烏克蘭空軍通報，多架俄羅斯「見證者」（Shahed，沙赫德）無人攻擊機越過烏克蘭邊境，進入波蘭領空，並朝波蘭東南部城市扎莫希奇（Zamość）方向飛行。波蘭與北約立即啟動空中防禦程序，多架F-16與F-35戰機升空攔截，同時關閉華沙國際機場等多座機場，確保民眾與空域安全。

根據《烏克蘭通訊社》（RBC-Ukraine），烏克蘭空軍通報，9日深夜至10日凌晨1時13分，俄羅斯軍方對烏克蘭目標發起新一輪無人機攻擊，使用多組見證者無人機。部分無人機飛出烏克蘭領空，進入波蘭空域，並向西飛往扎莫希奇。監測頻道顯示，波蘭可能已派出F-16戰機攔截，但截至基輔時間凌晨1時30分，尚未獲得官方確認。

波蘭空軍指揮部凌晨1時50分發出聲明，確認俄羅斯在9日至10日再度對烏克蘭展開大規模攻擊。為保障空域安全，波蘭武裝部隊作戰司令部啟動最高警戒程序，包括地面防空系統與雷達識別系統進入最高準備狀態。聲明指出，此舉屬於預防性措施，重點保護接近風險區域的民眾與領空安全。

凌晨2時，波蘭熱舒夫（Rzeszów）機場因未排定的軍事行動而臨時關閉。隨後數據顯示，F-35戰機也出現在波蘭空域支援防禦。至凌晨3時30分，盧布林（Lublin）機場空域也暫時關閉，飛行追蹤平台顯示周邊目前並無民航班機，但軍用機活躍。

根據美媒《CNN》，波蘭與北約的戰機升空行動，屬於預防性防禦措施，主要針對靠近烏克蘭邊境的風險區域，以防止無人機或其他空中目標對民眾與基礎設施造成威脅。波蘭空軍與盟軍正持續監控空域動態，確保民航飛行安全與國家領空完整。

扎莫希奇位於波蘭東部盧布林省，距烏克蘭邊境約60公里，鄰近赫列本內–拉瓦-魯斯卡（Hrebenne–Rava-Ruska）邊境口岸，具有戰略運輸與後勤樞紐地位，成為此次防空重點。

波蘭國防部表示，過去在烏克蘭遭俄軍攻擊時，波蘭空軍會定期升空應對。然而，近期不僅俄軍導彈與無人機飛越烏克蘭，甚至多次出現不明空中目標進入波蘭領空。9月6日，東部發現疑似無人機墜落物；9月8日，邊境附近村莊也找到不明飛行物殘骸，顯示北約成員國面臨連續空中安全挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「隱形股王」法說變法會！　慘殺跌停
興達電廠爆炸！里長氣炸「不排除圍廠」　市府勒令停工
快訊／2裝潢工「床櫃休息」遭毒氣活活悶死　公司挨告結果曝
iPhone 17 Pro新色「宇宙橙」慘淪迷因！　網惡搞：
知名神社被破壞！　遭塗鴉「中文4字」
快訊／台積電刷天價！　台股大漲衝破2萬5
KTV自拍驚見「紅衣女」嚇壞！　紅衣女本尊竟出面了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波蘭總統警告：普丁「已準備入侵」其他國家！俄無人機闖領空

北海道3死命案！　2女1男陳屍車內

俄軍無人機闖波蘭領空！F-16、F-35戰機「升空攔截」　華沙機場關閉

白宮搬「不存在的專家」擋箭！　鑑定川普不雅信：非本人簽名

美最高法院臨時批准　川普政府凍結40億美元「對外援助」

日本知名神社被破壞！樑柱遭塗鴉簡體字「恩愛永遠」　觸怒當地民眾

獲獎才4天！美西最繁忙港口「67個貨櫃墜海」　碼頭作業全面暫停

美最高法院啟動川普關稅「快審通道」　11月定奪貿易生死戰

金正恩建國日演說　致敬海外軍人：北韓繁榮已不可逆轉

以色列在卡達境內轟斃哈瑪斯　川普處境尷尬仍稱「值得」

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

【火光照亮夜空】高雄興達電廠驚傳爆炸！

波蘭總統警告：普丁「已準備入侵」其他國家！俄無人機闖領空

北海道3死命案！　2女1男陳屍車內

俄軍無人機闖波蘭領空！F-16、F-35戰機「升空攔截」　華沙機場關閉

白宮搬「不存在的專家」擋箭！　鑑定川普不雅信：非本人簽名

美最高法院臨時批准　川普政府凍結40億美元「對外援助」

日本知名神社被破壞！樑柱遭塗鴉簡體字「恩愛永遠」　觸怒當地民眾

獲獎才4天！美西最繁忙港口「67個貨櫃墜海」　碼頭作業全面暫停

美最高法院啟動川普關稅「快審通道」　11月定奪貿易生死戰

金正恩建國日演說　致敬海外軍人：北韓繁榮已不可逆轉

以色列在卡達境內轟斃哈瑪斯　川普處境尷尬仍稱「值得」

連勝文勸退成功！　謝典林宣布退出國民黨主席選舉

小老虎累癱卻不給休息！　山東動物園打頭、噴水「強迫上班」犯眾怒

快訊／高雄興達電廠大爆炸！廠長、施工處長鞠躬道歉了：感到抱歉

興達電廠爆炸巨響！居民「生命財產都在這」無奈喊：有夠恐怖

裝甲兵搭訕17歲少女！噁問「有沒有男友」還摸臀　下場超慘

字母哥29分＋字母弟4火鍋扳倒立陶宛　希臘闖歐錦賽4強

一家5口電費破5千元「實際只用938元」　網友：公電沒人在省

「隱形股王」康霈法說變法會！慘殺跌停　逾8000張委賣待消化

「網公」猛灌迷湯　屏東婦衝郵局解百萬定存...警苦勸保住積蓄

波蘭總統警告：普丁「已準備入侵」其他國家！俄無人機闖領空

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

國際熱門新聞

即／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令

炸藥扔進家中　可卡犬「一口咬住」救主人

美退役空軍國會公開目擊「三角飛行物」

湯姆漢克斯獎項被取消　川普狂讚酸爆

日本知名神社被破壞　遭塗鴉這4個簡體字

川普內閣晚宴爆衝突！　財長失控嗆政敵：我要一拳打爛你的臉

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

哈瑪斯4領袖傳卡達開會遭斬首　以軍戰機空襲全殲

尼泊爾總理官邸遭縱火！已釀22死

美股三大指數均創新高！　台積電ADR漲1.49％

台灣超商太神「華郵被驚呆」　

法總理倒台正式提辭職！

美拘留300名南韓技術人員　白宮：川普明白企業需求、研擬解套

裸體遊輪明年啟航　11天旅程搶瘋

更多熱門

相關新聞

網傳美濃禁飛無人機是保護盜採砂石　海軍：不實訊息勿以訛傳訛

網傳美濃禁飛無人機是保護盜採砂石　海軍：不實訊息勿以訛傳訛

高雄美濃一處面積近1公頃的土地被被盜採砂石，形成約20公尺深的低窪，被形容為「大峽谷」，然網路上近日有人把國防部6月下令美濃、旗山禁飛無人機一事，聯想是為了保護盜採砂石的人。對此，海軍司令部今（9日）表示，此為不實訊息，特此澄清，籲請國人勿以訛傳；民國71年4月起，旗山、美濃為海軍航空部隊訓練空域，而因應無人機用途愈加廣泛，考量本軍訓練空域飛航安全，114年6月25日起，需於飛行前提出申請。

33歲女「修無人機」年收超2130萬元

33歲女「修無人機」年收超2130萬元

歐美新一波制裁　克宮回應了

歐美新一波制裁　克宮回應了

俄軍史上最猛空襲！川普喊「很不開心」

俄軍史上最猛空襲！川普喊「很不開心」

波蘭邊境發現不明飛行物殘骸

波蘭邊境發現不明飛行物殘骸

關鍵字：

國際焦點俄烏戰爭俄羅斯無人機Shahed波蘭

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

iPhone 17 Pro全新配色曝光

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

一圖看懂iPhone17規格！

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面