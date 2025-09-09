　
大陸 大陸焦點 特派現場

33歲女「修無人機」年收入超2130萬元　年均維修量超6000台

▲易娟靠著維修無人機、開班授課年入超500萬。（圖／翻攝自微博）

▲易娟靠著維修無人機、開班授課年入超500萬。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢一名33歲的女子易娟因靠著維修無人機、開設專班，年收入超過500萬元（人民幣，下同，約台幣2130萬元）而爆紅。易娟近日接受採訪透露，維修無人機的市場很缺人，她平均一年可以修6000台無人機，現在已開班授課，希望能培養一個團隊繼續拓展產業。

據《九派新聞》報導，易娟表示，自己原為無人機的銷售代理商，但工作中頻繁遭遇顧客抱怨售後維修週期長（官方返廠需1至2週）、費用高的問題，尤其影響農業植保、測繪等專業級用戶的緊急需求，因產業規則限制代理商私自維修，迫使她尋求轉型。

▲▼33歲女子維修無人機年入超500萬。（圖／翻攝自微博）

▲▼33歲女子維修無人機年入超500萬。（圖／翻攝自微博）

▲易娟開設的維修班吸引不少人。（圖／翻攝自微博，上同）

她說道，2022年，她與丈夫轉行創立「疆靈科技」，拜師學習維修技術，搭建供應鏈體系，將維修週期壓縮至3天（到店檢測→維修→寄回），價格僅為官方售後的三分之一。首單3小時就修好摔壞機臂的案例，讓易娟培養起口碑，好評也迅速在「飛友圈」擴散。

除了自己做維修，易娟還開設了無人機維修訓練班，學費約1.5萬元／人，涵蓋飛控調試、感測器校準等實操技能，彌補大學教育偏理論的不足。

▲▼33歲女子維修無人機年入超500萬。（圖／翻攝自微博）

▲▼33歲女子維修無人機年入超500萬。（圖／翻攝自微博）

▲▼33歲女子維修無人機年入超500萬。（圖／翻攝自微博）

▲已有超過200人從易娟的專班畢業。（圖／翻攝自微博，上同）

一名25歲河南小夥于藝賀現已在易娟的公司學習一個月。他表示，「大學學習的無人機應用技術，在校學習偏理論，缺少實踐機會，在這裡除了學習無人機基礎維修，還要學習飛控軟體調試等，預計之後回家鄉，開一家無人機維修門市。」

根據統計，目前已有200多位學員從訓練班成功畢業，有60多名學員回到家鄉開了無人機維修門市。易娟表示，「除了無人機相關業務，公司計畫拓展機器狗、機器人維修業務。」

報導指出，無人機維修師全中國缺口超300萬人（2025年註冊無人機將超300萬架），浙江等地畢業生月薪已破萬，高級技師時薪可達千元，技術壁壘與市場需求形成高收入潛力。

09/08 全台詐欺最新數據

過去這一年很痛苦　邱議瑩：柯建銘聽不下大家的意見

