網傳美濃禁飛無人機是保護盜採砂石　海軍：不實訊息勿以訛傳訛

▲盜採土石挖出「美濃大峽谷」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄美濃一處面積近1公頃的土地被被盜採砂石，形成約20公尺深的低窪，被形容為「大峽谷」，然網路上近日有人質疑，國防部6月突下令美濃、旗山禁飛無人機，是為了保護盜採砂石的人。對此，海軍司令部今（9日）表示，此為不實訊息，特此澄清，籲請國人勿以訛傳；民國71年4月起，旗山、美濃為海軍航空部隊訓練空域，而因應無人機用途愈加廣泛，考量本軍訓練空域飛航安全，114年6月25日起，需於飛行前提出申請。

海軍9日晚間指出，針對外界質疑「國軍以執行演訓為由，將高雄旗山、美濃等地，擴大設置無人機飛行為紅區」案，海軍航空部隊現有旗山、美濃訓練空域，是自民國71年4月起，經民航局劃設迄今，均未肇生危安及擾民情事；因應無人機用途愈加廣泛，考量本軍訓練空域飛航安全，114年6月25日起，需於飛行前提出申請。

海軍表示，為反映民情，滿足地區農務及無人機培訓需求，海軍司令部於114年7月3日邀集有關單位，就民用無人機於禁航區操作申請，共商妥適方式，可經由一次性申請，免除多次申請的程序，以達簡化程序與便民服務，並於8月4日公告。

海軍強調，針對網路散播「該區域禁止無人機飛行」、「美濃軍事禁飛是保護盜採安全」等情，從無類案，此為不實訊息，特此澄清，籲請國人勿以訛傳訛。