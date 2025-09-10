　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／統籌款不增反減、補助款遭砍　盧秀燕領軍14縣市「討錢」

記者鄭佩玟／台北報導

財政部日前公布各縣市明年度統籌分配款，卻因在野立委在立法院上個會期強推的財劃法修法出現重大疏失，導致超過300億元無法完成分配。在台中市長盧秀燕的號召下，15個非綠執政縣市首長今（10日）北上舉行記者會，提出3大訴求，包括重新計算統籌分配稅款及公開計算公式、不能片面更改補助款規則、計畫型補助款應均衡、不能獨厚特定縣市。《ETtoday新聞雲》將全程直播，為您掌握最新現場。 

▲盧秀燕,蔣萬安。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕北上與蔣萬安等其餘藍白縣市長開會。（資料照／記者游瓊華攝）

《財劃法》修法後，明年度中央分配給地方政府的統籌分配稅款高達8840.9億元，較今年度分配數4675.9億元增加4165.1億元，但因水平分配公式問題，有10縣市金額不如預估數，原先預計可拿到33億元統籌稅款的連江縣，變成剩下7.2億元。看著台北市分配到1149億元，讓僅分到958億元的新北財政局長陳榮貴喊「快吐血」；而六都中最慘的台南市雖增加169億元，仍不如新竹與彰化。

一般性補助款也讓地方叫苦連天。台中市府昨召開市政會議審查「115年度總預算案」，盧秀燕直言，因中央總預算相關核定很晚，有的甚至還在進行，導致台中市有史以來首次用「暫定版」送議會審議，「22縣市都一樣，不是只有台中。」

行政院發言人李慧芝昨則表示，立法院倉促修訂財劃法，產生三項無法解決的問題。首先，公式錯誤，導致統籌分配稅款有345億無法完全分配、其二、事權沒有隨錢調整、第三、富者越富，城鄉差距更大。對於這些爭議，相關部會正在盤整，行政院長卓榮泰近期將邀請地方首長會商，尋求解決方案。

國民黨團則抨擊，行政院批評修法公式有錯誤，但在立院審查時，財政部與各縣市政府均已依據修法版本試算分配數字，財政部更公布各縣市分配數，政院與財政部當時都未說公式有問題，如今卻稱超過300億元無法分配，試問當時為何不提出行政院版本？國民黨團表示，行政院遲遲不依法撥付3000多億元給地方，反而以各種藉口拖延，應該放下成見，誠懇與地方溝通，才是正本清源之道。

今天包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜與盧秀燕，以及基隆市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣等縣市長，以及新竹市代理市長邱臣遠、宜蘭縣代理縣長林茂盛都將出席，僅桃園市長張善政改派副市長王明鉅與會。

►揭財劃法公式大出包主因！　賴中強：國民黨個人造業個人擔

►財劃法公式出包早提醒！345億難全分配　卓榮泰近期邀地方首長會商

►藍營質疑統籌款分配　黨政人士提醒：當初為何否決覆議案？

► 不只離島！國民黨財劃法「分母寫錯」雲林少27億　藍縣市長哀鴻遍野

►財劃法「分母寫錯」大出包　藍白16首長明1400北市合開記者會

►搞錯分母害慘地方！彰化7億被消失　王惠美急討：中央必須補回來

 

09/09 全台詐欺最新數據

541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新財劃法出包！在野15縣市發聯合聲明
美軍機墜落中央山脈51死　80年後「零件散落」現場畫面曝
LIVE／統籌款不增反減、補助款遭砍　盧秀燕領軍14縣市「討
「與柯文哲同車」成北檢抗告理由　陳智菡：我未被列證人清單
快訊／台中迪卡儂8米樹突倒塌！新車遭砸中
快訊／「巧克力女王」遭詐642萬　6車手下場出爐
20歲女大生整天滑手機！頸椎退化成60歲老人
坂口健太郎劈腿永野芽郁！三角戀曝光

藍白今年聯手推《財劃法》修法，不過財政部揭曉各縣市明年度統籌分配款，傳出因修法出現烏龍公式，導致離島與雲林等縣市分配款不增反減。對此，台中市長盧秀燕號召在野執政的縣市首長今（10日）開記者會並發布聯合聲明，強調《財劃法》修法的目的在確保地方政府財政自主，統籌分配款與一般性補助款應依照財劃法立法精神完整且合理分配，且須保障各地方政府此二者財源較修法前皆只增不減。

關鍵字：

財劃法國民黨民眾黨蔣萬安盧秀燕鍾東錦

