LIVE／統籌款不增反減、補助款遭砍　盧秀燕領軍14縣市「討錢」

記者鄭佩玟／台北報導

財政部日前公布各縣市明年度統籌分配款，卻因在野立委在立法院上個會期強推的財劃法修法出現重大疏失，導致超過300億元無法完成分配。在台中市長盧秀燕的號召下，15個非綠執政縣市首長今（10日）北上舉行記者會，提出3大訴求，包括重新計算統籌分配稅款及公開計算公式、不能片面更改補助款規則、計畫型補助款應均衡、不能獨厚特定縣市。《ETtoday新聞雲》將全程直播，為您掌握最新現場。

▲盧秀燕北上與蔣萬安等其餘藍白縣市長開會。（資料照／記者游瓊華攝）

《財劃法》修法後，明年度中央分配給地方政府的統籌分配稅款高達8840.9億元，較今年度分配數4675.9億元增加4165.1億元，但因水平分配公式問題，有10縣市金額不如預估數，原先預計可拿到33億元統籌稅款的連江縣，變成剩下7.2億元。看著台北市分配到1149億元，讓僅分到958億元的新北財政局長陳榮貴喊「快吐血」；而六都中最慘的台南市雖增加169億元，仍不如新竹與彰化。

一般性補助款也讓地方叫苦連天。台中市府昨召開市政會議審查「115年度總預算案」，盧秀燕直言，因中央總預算相關核定很晚，有的甚至還在進行，導致台中市有史以來首次用「暫定版」送議會審議，「22縣市都一樣，不是只有台中。」

行政院發言人李慧芝昨則表示，立法院倉促修訂財劃法，產生三項無法解決的問題。首先，公式錯誤，導致統籌分配稅款有345億無法完全分配、其二、事權沒有隨錢調整、第三、富者越富，城鄉差距更大。對於這些爭議，相關部會正在盤整，行政院長卓榮泰近期將邀請地方首長會商，尋求解決方案。

國民黨團則抨擊，行政院批評修法公式有錯誤，但在立院審查時，財政部與各縣市政府均已依據修法版本試算分配數字，財政部更公布各縣市分配數，政院與財政部當時都未說公式有問題，如今卻稱超過300億元無法分配，試問當時為何不提出行政院版本？國民黨團表示，行政院遲遲不依法撥付3000多億元給地方，反而以各種藉口拖延，應該放下成見，誠懇與地方溝通，才是正本清源之道。

今天包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜與盧秀燕，以及基隆市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣等縣市長，以及新竹市代理市長邱臣遠、宜蘭縣代理縣長林茂盛都將出席，僅桃園市長張善政改派副市長王明鉅與會。