立院修財劃法出包惹爭議　卓榮泰：本周邀縣市首長討論

▲行政院長卓榮泰出席「SEMICON Taiwan 2025國際半導體展」開幕典禮受訪。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

立法院在去年底通過《財政收支劃分法》修正，今年首次依新版公式計算地方統籌分配稅款就引發爭議。藍白16個縣市首長今（10日）下午將召開記者會凝聚共識，對此，行政院長卓榮泰回應，如果當時接受行政院的覆議，這些問題當時就可以解決，地方縣市的首長們，先以解決問題的方法、態度先行討論也好，本周會分時間邀請地方首長，討論解決問題的最終方式。

在台中市長盧秀燕的號召下，台北市長蔣萬安等16位藍白各縣市首長今下午2點將在台北市生計園區召開「16縣市聯合記者會共同參與呼籲中央恢復一般性補助款」記者會，將針對統籌分配稅款、地方一般性補助款申請制度、計畫型補助款分配方式等，提出地方的看法。

針對地方政府為了財劃法、統籌分配稅款問題北上開記者會，卓榮泰說，蠻可惜的，如果當時有接受行政院的覆議，那這些問題當時就應該可以解決。

「不過還好，我希望地方的首長們先以解決問題的方法、態度，他們先行討論過也好。」卓榮泰說，本周內他會分時間邀請地方政府首長來，就解決問題的最終方式要怎麼來處理。

卓榮泰指出，現在是必須面對問題、解決問題的時候，因為大家都在等，等中央、地方所有預算能夠順利編列，也希望這個當做未來合作或者改進的一個很好的經驗。