政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕北上談財劃法　綠建議找藍委上數學課+回應垃圾山爭議

▲▼民進黨發言人吳崢、卓冠廷今（8日）召開「盧秀燕執政7年留爛攤 34萬噸垃圾山冠全台」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人卓冠廷。（圖／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

藍白惡修《財劃法》公式出包，台中市長盧秀燕今（10日）邀集藍白縣市首長開會商討。對此，民進黨發言人卓冠廷於直播節目《午青LIVE》中表示，當時修法通過藍白歡天喜地，事後大出包，誰的錯非常清楚。盧秀燕與其找縣市長開會，不如找藍白立委去上數學課。此外，盧秀燕有空跟縣市長開會，卻對大里垃圾山爭議至今神隱超過十天，留下一堆垃圾讓台中市民受苦。

卓冠廷表示，既然盧秀燕有空與蔣萬安等縣市長開會，不如找藍白立委去惡補數學課。因為《財劃法》出大包的肇因，就是當初惡修《財劃法》時，不在委員會討論，又搞黑箱再修正動議。關鍵的《財劃法》第16-1條，分母寫錯，離島寫成全國、本島也寫成全國。立法院自己修法，出事卻怪行政院，毫無邏輯可言。

卓冠廷細數《財劃法》修法時程表示，去年11月國民黨立委陳玉珍三分鐘將修法送出委員會，12月20日深夜粗暴三讀通過，再修正動議於表決最後一刻才提出。行政院隨即在12月23日召開記者會，指出《財劃法》修法有問題，更於2月27日提出覆議，再度指出公式有誤，無奈3月12日藍白多數否決覆議。可見藍白暴力修法搞破壞，如今爛攤子卻想甩鍋給早已一再提醒的行政院，令人無言。

最後，卓冠廷強調，台中大里垃圾山爭議，盧秀燕至今神隱第十天，而在地原本期望台中市府亡羊補牢編列相關預算，結果台中市明年度預算出爐，盧秀燕竟仍沒編列清除垃圾山預算。盧秀燕面對垃圾山爭議，遲不面對，因此要再次質問盧秀燕，有沒有施壓基層不准談論垃圾山，請盧秀燕正面回應。

 
