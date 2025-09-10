新財劃法出包！在野15縣市發聯合聲明　要中央保障地方財源只增不減

▲財劃法「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

藍白今年聯手推《財劃法》修法，不過財政部揭曉各縣市明年度統籌分配款，傳出因修法出現烏龍公式，導致離島與雲林等縣市分配款不增反減。對此，台中市長盧秀燕號召在野執政的縣市首長今（10日）開記者會並發布聯合聲明，強調《財劃法》修法的目的在確保地方政府財政自主，統籌分配款與一般性補助款應依照財劃法立法精神完整且合理分配，且須保障各地方政府此二者財源較修法前皆只增不減。

盧秀燕召集各縣市討論統籌分配款，於10日在台北生技園區多功能廳舉辦「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、宜蘭代理縣長林茂盛、桃園市副市長王明鉅出席響應。

記者會中發表一份「十五縣市捍衛地方補助聯合聲明」，並由出席的首長、副首長簽名。聲明指出，行政院自今年5月違法刪減各地方政府一般性補助款後，陸續又縮減114、115年度社福、教育、捷運等該給各地方的計畫型補助款，8月又留有345億元統籌分配款未分配，8月底行政院修正新版補助辦法更將一般性補助款改為不透明的申請制，且未依法保障各地方政府獲配一般性補助款「不少於修法前」，因此地方政府深感財政壓力與施放政衝擊非同小可，為守護建設與民生服務，特此發表聯合聲明。

一、財劃法修法的目的在確保地方政府財政自主，統籌分配款與一般性補助款應依照財劃法立法精神完整且合理分配，且須保障各地方政府此二者財源較修法前皆只增不減。二、一般性補助款應回歸透明、公平、公開的公式設算分配，不宜淪為中央片面制定規則與審查標準的申請制。

三、中央原已核定給各地方政府之一般性補助款及計畫型補助款應受保障，不得任意短編、刪減或拖延，呼籲中央儘速核實補足，以免嚴重影響地方施政推動。