分析柯文哲2.0有「三大關卡」要過　黃揚明示警：藍白不合連任清德

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲8日以7000萬元交保，外界也關注著柯文哲的下一步。對此，媒體人黃揚明今（10日）分析柯文哲2.0將面對三大關卡，分別是「司法關卡」、「在野整合關卡」、「自我關卡」。他也強調，綠營近期意欲拱柯再戰2028、形容柯、黃是「兩個太陽」等，說穿了，就是為了綠營的勝選方程式「藍白不合，連任清德」。

黃揚明表示，柯文哲從上週五裁定交保到週一繳交7000萬元保金正式交保後，政壇各陣營自然而然地聚焦在柯身上，因為很可能對台灣政壇未來發展仍關鍵影響。

黃揚明指出，不過，柯文哲接下來要能發揮關鍵影響力，仍有三大關卡要過。第一「司法關卡」，包括近期的北檢抗告，高院裁定結果，以及接下來的一、二審判決（一審預計在明年上半年、二審則未知）。抗告結果攸關柯文哲能否持續交保狀態，一、二審結果則攸關柯文哲的參選權利是否被剝奪（若被判十年以上有期徒刑，則將無法參選任何公職）。

黃揚明表示，柯文哲的司法進度仍有很漫長的路要走，某種程度也算是一種如影隨形的緊箍咒，除非柯在主要被控收賄、圖利等案情（京華城案）能一路無罪到底，否則即使沒有判十年以上，從政之路也會受到非常大的衝擊。

黃揚明說，第二「在野整合關卡」，在大罷免失敗過後，「藍白合」就是在野黨未來幾年的「必修學分」，柯文哲身為民眾黨創辦人，無論未來是否有機會再擔任民眾黨主席，柯對「藍白合」的態度都動見觀瞻。

黃揚明認為，短期內，司法攻防當然會是柯文哲的重中之重，但預計明年一審結果出爐後，柯文哲若獲得較符合他期待的結果，重心轉往政治事務是很自然而然的選項。

黃揚明直言，即將登記的國民黨主席選舉已經把「藍白合」列為首要課題，未來在野整合這一關，對藍、白陣營都無可迴避。

黃揚明提到，第三「自我關卡」，經歷一年的收押禁見牢獄之災，過去曾自述「貢高我慢」（驕傲、自大）是最大缺點的柯文哲，在交保當天引用了韓國瑜曾說的金句「莫忘世上苦人多」，能否真正蛻變為「柯文哲2.0」，能更務實地、更有智慧地經營自己的政治生涯，也將是面臨這次司法深淵的人生考驗。

黃揚明強調，柯文哲仍會持續佔據新聞版面很長一段時間，綠營人物近期「圖窮匕現」，意欲拱柯再戰2028、形容柯文哲、黃國昌是「兩個太陽」等等，在推動大罷免時期完全不關注柯，突然再次「柯」在他們心底，說穿了，也就是為了綠營的勝選方程式「藍白不合，連任清德」。

最後，黃揚明提到，套一句蘇貞昌愛說的「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看」，柯文哲的人生劇本，還會有多少驚奇？就繼續看下去。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼ 政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）