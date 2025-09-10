鄭麗文批無人聲援黃呂錦茹　徐巧芯打臉：我們在北檢前時妳沒來

▲鄭麗文日前宣布參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨10月18日黨主席改選，宣布參選黨魁的國民黨前立委鄭麗文接受「館長」陳之漢的節目「誰來Talk館」時指出，過去反罷免行動黨內基層遭檢調追殺，甚至有百名以上黨工遭起訴，國民黨沒人敢站到第一線，「看到我們的兄弟姐妹，或者是我們的黃呂錦如阿嬤被抓、被壓、被關、被起訴的時候，黨有力挺嗎？還是不聞不問？」國民黨立委徐巧芯則於社群留言處諷刺，「主要是我記得我們在北檢聲援黃呂主委的時候她也沒有來啊！朱立倫是守夜到凌晨。」

國民黨主席參選人數爆炸，館長形容過去國民黨像一間「快要倒閉的公司」，如今情勢稍見好轉，大家就要出來搶位子了，鄭麗文也說，過去反罷免行動「31比0」全數失敗，黨內基層遭檢調追殺，甚至有百名以上黨工遭起訴，部分人至今仍在羈押，當時國民黨氣勢很低迷。她抨擊，當落難的時候，當情況危急的時候，有沒有人敢站到第一線，來扛這個壓力抵抗不公不義，「看到我們的兄弟姐妹，或者是我們的黃呂錦如阿嬤被抓、被壓、被關、被起訴的時候，黨有人出來力挺嗎？還是都不聞不問呢？」

▲國民黨4月17日晚間聚集北檢前聲援黃呂錦茹，徐巧芯也有出席。（圖／記者鄭佩玟攝）

鄭麗文相關發言在社群上曝光後，徐巧芯則留言指出，自己雖然沒有要批評的意思，「但主要是我記得我們在北檢聲援黃呂主委的時候她也沒有來啊。朱立倫是守夜到凌晨。」

其餘網友也在下方留言，「黃呂被抓去的那天晚上，很多人去了現場、去力挺，徐巧芯去了，很多人也去了，但是鄭麗文沒去，鄭不是說不要攻擊別人，但是自己上節目幹嘛要說出這一番話？這樣會比較好嗎？」「國民黨那幾次在抗議的時候，鄭麗文人又在哪？」



▲徐巧芯打臉鄭麗文。（圖／翻攝自Threads@徐巧芯）