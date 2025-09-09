　
地方 地方焦點

睽違14年！全國漁民節重返新北淡水　漁業技藝競賽扎根文化

▲全國漁民節重返新北淡水 漁業技藝競賽扎根文化。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市副市長劉和然為5位卓越漁民頒發感謝狀，感謝漁民對漁業發展之貢獻。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市副市長劉和然今（9日）出席2025年全國漁民節宣傳記者會，本年度全國漁民節將在9月12日、13日於淡水漁人碼頭辦理，辦理期間不僅是全國模範漁民、優秀漁民頒獎典禮，更有漁產市集、優質漁產品品嚐、食魚教育手作、音樂表演與漁業技藝趣味體驗等系列活動，讓民眾朋友享受漁港悠閒氛圍，來趟漁港輕旅行。

2025年全國漁民節由新北市淡水區漁會主辦，9月12日為模範及優秀漁民頒獎典禮，本市共2位模範漁民、3位優秀漁民獲獎，新北市副市長劉和然也於今天記者會中為5位卓越漁民頒發感謝狀，感謝漁民朋友為本市漁業發展、漁業資源永續利用及漁業文化推廣盡心盡力。

另9月12日、13日活動期間除頒獎典禮外，還有「漁樂鱻選市集」、「魚食品嘗鱻」、「漁樂仲夏音樂會」、「漁業趣味技藝競賽」及「漁業體驗DIY」等5項主題活動帶動漁港派對氛圍，結合各地區漁會優質漁產及本市青農商品打造海味市集，並提供白帶魚、鯖魚等美味漁產品免費試吃品嘗，享受「吃在地、食當季」的鮮美食魚文化，現場還有漁樂仲夏音樂會，以美食和音樂為夏日傍晚增添浪漫氛圍。

▲全國漁民節重返新北淡水 漁業技藝競賽扎根文化。（圖／新北市農業局提供）

▲劉和然出席記者會宣傳2025年全國漁民節在新北。

除了享受新鮮漁產、音樂外，還有定點撒網、整理廢棄漁網、穿青蛙裝及鏢旗魚射飛鏢等漁業趣味技藝競賽，把傳統漁業技能轉化為親子遊戲，將漁業文化向下扎根。另還有手工魚丸DIY及石花菜明信片DIY，以及以海廢塑料與貝殼素材的流體畫體驗、運用舊漁網與廢棄繩索的環保編織體驗，透過海廢再利用，將海洋永續化為療癒藝術。相關體驗活動報名詳洽「淡水區漁會」臉書專頁。

此外為延續全國漁民節活動氛圍，「新北漁樂嘉年華」系列活動即將開跑，9月20日起結合淡水、金山、瑞芳等3區漁會辦理4梯次漁港輕旅行活動，有淡水特色文蛤放流、金山牽罟、瑞芳海釣等，結合當地漁業特色文化與觀光，打造北海岸生活亮點（報名請鎖定「淡水區漁會」臉書專頁）。

淡水區漁會理事長葉彰師表示，這次是淡水區漁會睽違14年再度主辦全國漁民節，希望透過這個漁業界的年度盛會，介紹更多漁村文化與特色漁產品給更多民眾，除了活動期間辦理的市集、漁業趣味技藝競賽及漁業體驗DIY外，日前也有漁港風情繪畫與攝影活動徵件，作品將在9月27日於淡水區漁會淡水魚市（淡水區觀海路201號1樓）展出，呈現漁港各種面貌。

副市長劉和然表示，新北市擁有全臺最長的海岸線與豐富的漁業型態，不僅有近海捕撈、養殖漁業等傳統漁業，還有與觀光體驗深度結合的休閒漁業，各式漁業發展共榮，展現出強大的產業能量，這次全國漁民節在新北，歡迎民眾朋友來到淡水漁人碼頭，逛市集、體驗食魚教育，感受新北獨特且多元的漁業風貌。

▲全國漁民節重返新北淡水 漁業技藝競賽扎根文化。（圖／新北市農業局提供）

▲全國漁民節將在9月12日、13日於淡水漁人碼頭開跑。

