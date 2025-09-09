淡大女延畢生成賭客！棋牌社賭博遭警查獲　校方：將依校規嚴懲

▲淡大「大六」延畢生劉女（格子衣）與真理大學大四生陳男（背對黑衣男）賭博被逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡江大學一名延畢2年念「大六」的24歲劉姓女大生，日前從Threads得知一間複合式棋牌社有「揪咖」打牌，暗中從事非法賭博。淡水警方透過網路巡邏發現異狀，7日晚間喬裝埋伏，當場查獲劉女、真理大學24歲陳姓大四生及2名待業男子。警方將現場負責人及賭客全數逮捕，依涉嫌賭博罪嫌移送法辦，並報請撤銷該場所營業牌照，校方得知消息後也將記過處分。

淡水警方日前進行網路巡邏時，發現社群平台Threads上充斥著許多暗示性的「找牌咖」訊息，經過多日追查，鎖定位於北新路、鄰近學生宿舍的一家複合式棋牌社，在網路上大肆刊登廣告「揪咖」打牌。經掌握情資後，7日晚間9時許，便衣員警前往店家內外埋伏監控。警方發現，現場一桌麻將桌有4名年輕男女在賭博，以撲克牌作為籌碼，並透過電子支付轉帳來結算輸贏，試圖規避警方查緝。

警方全程錄影蒐證，在確認4人進行手機LINE轉帳時，立即表明身分並展開逮捕。4名賭客分別是24歲張男、24歲劉女、24歲陳男與26歲蔡男。經查證身分，赫然發現其中劉女是淡江大學延畢2年念「大六」的學生，而張男是真理大學大四學生，另外2人則已畢業待業中。

警方在現場查扣電動麻將桌、麻將、撲克牌等證物，並通知21歲的郭姓店員到案說明。全案訊後，警方將現場負責人及賭客等5人，依賭博罪移送士林地檢署偵辦。為遏止校園附近賭博歪風，警方將啟動第三方警政，報請相關單位撤銷該場所的牌照。校方接獲通知後，將對2名在校學生進行記過處分。

▼警方將負責人（打馬賽克者）及4賭客移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼棋牌社在社群平台Threads揪咖打牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）