探索淡水文化路徑！淡古、政大合辦學術工作坊　免費報名中

▲淡古、政大合辦為期兩日「場域、文資與人群－建構文化路徑的多重可能性」學術工作坊，以淡水場域為研究主題，擴及清法戰爭相關影響。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立淡水古蹟博物館與國立政治大學華人宗教研究中心，將於9月19日至20日合辦為期兩天的「場域、文資與人群—建構文化路徑的多重可能性」學術工作坊。本次工作坊以淡水場域為研究主題，延伸探討清法戰爭的相關影響，並聚焦於煤礦產業、海岸變遷、民間信仰等文化路徑的形成脈絡與未來發展。活動自即日起開放免費報名至9月15日止，名額共100位，額滿為止。

▲在淡江大橋通車後，臨橋最近的國定古蹟滬尾礮臺將成為觀光首站之一。

淡古館長蔡美治表示，淡水不僅是國際知名的觀光景點，也是世界歷史的重要舞臺之一。隨著淡江大橋通車，鄰近的國定古蹟滬尾礮臺將成為觀光首站之一，館方也計劃於該處推出清法戰爭國際特展，透過文獻、圖像與VR影片等媒介，帶領國內外遊客重新認識發生於淡水的戰爭歷史。因此，今年特別與政治大學華人宗教研究中心簽訂產學合作備忘錄，整合跨國、跨領域的研究資源，並在文化部的支持下，共同舉辦學術工作坊、講座及策劃國際特展，期望透過跨界交流，拓展文化資源的新視野，並探索文化遺產保存與地方創生的多元可能。

此外，淡水古蹟博物館以臺灣世界遺產潛力點「淡水紅毛城及其周遭歷史建築群」為核心，推出結合影視元素的「古蹟文化廊帶」主題導覽活動。該活動現正開放報名，即日起至年底每週六、日舉行，分為上午10時與下午3時兩個場次，每場限額20人。每週四中午12時開放免費報名，5人以上即可成團。參與者還可加購租借高中制服，每套清潔費100元。更多詳情請上「新北市立淡水古蹟博物館」官方網站查詢；更多精采的展演活動請追蹤粉專或IG帳號「tamsuihistoricalmuseum」，隨時獲得最新消息。