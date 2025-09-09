　
社會 社會焦點 保障人權

淡水棋牌社Threads「揪咖」打牌　4賭客被逮2人是大學生

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一間複合式棋牌社，利用社群平台Threads「揪咖」打牌，暗中從事非法賭博。淡水警方透過網路巡邏發現異狀，7日晚間喬裝埋伏，當場查獲4名年輕男女賭客，其中2人為淡江及真理大學的在學學生。警方將現場負責人及賭客全數逮捕，依涉嫌賭博罪嫌移送法辦，並將啟動第三方警政，報請撤銷該場所營業牌照。

▼淡水警逮捕棋牌社4名男女打牌聚賭，其中２人還是大學生。 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼淡水警逮捕棋牌社4名男女打牌聚賭，其中２人還是大學生。警方將負責人及4賭客移送偵辦，棋牌社在社群平台Threads揪咖打牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

日前淡水警方在網路巡邏時，發現社群平台Threads上充斥著許多暗示性的「找牌咖」訊息。經過多日追查，警方鎖定位於北新路、鄰近學生宿舍的一家複合式棋牌社，在網路上大肆刊登廣告「揪咖」打牌。經掌握情資後，7日晚間9時許，便衣員警前往店家內外埋伏監控。警方發現，現場一桌麻將桌有4名年輕男女在賭博，他們以撲克牌作為籌碼，並透過電子支付轉帳來結算輸贏，試圖規避警方查緝。

警方全程錄影蒐證，在確認4人進行手機轉帳時，立即表明身分並展開逮捕。4名賭客分別是24歲張男、24歲劉女、24歲陳男與26歲蔡男。經查證身分，赫然發現其中劉女、張男分別為淡江大學與真理大學的在校學生。

警方在現場查扣電動麻將桌、麻將、撲克牌等證物，並通知21歲的郭姓店員到案說明。全案訊後，警方將現場負責人及賭客等5人，依賭博罪移送士林地檢署偵辦。為遏止校園附近賭博歪風，警方將啟動第三方警政，報請相關單位撤銷該場所的牌照。

▼警方將負責人及4賭客移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼淡水警逮捕棋牌社4名男女打牌聚賭，其中２人還是大學生。警方將負責人及4賭客移送偵辦，棋牌社在社群平台Threads揪咖打牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼淡水警逮捕棋牌社4名男女打牌聚賭，其中２人還是大學生。警方將負責人及4賭客移送偵辦，棋牌社在社群平台Threads揪咖打牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼棋牌社在社群平台Threads揪咖打牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼淡水警逮捕棋牌社4名男女打牌聚賭，其中２人還是大學生。警方將負責人及4賭客移送偵辦，棋牌社在社群平台Threads揪咖打牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

逛淡水遇「挑菜阿嬤」逼讓座　網怒：中計了

逛淡水遇「挑菜阿嬤」逼讓座　網怒：中計了

有網友表示，週末和男友到淡水散步，逛完老街想在美食廣場歇腳上廁所，出來後先在座位等人，不料兩位阿嬤上前把東西往她對面一放，接著以「看似客氣卻很高傲」的語氣要求她去旁邊吧台坐。她表明在等人、並非一人占桌，阿嬤仍先質疑「一個人不該坐四人位」，再改口問她「是否有消費」，整段互動令她直呼離譜。

「淡水老街怎麼沒落了」　網友突破真相

「淡水老街怎麼沒落了」　網友突破真相

淡水男健行遇死劫　家屬低調相驗

淡水男健行遇死劫　家屬低調相驗

淡水男健行坐木造護欄墜落亡　新北市府回應了

淡水男健行坐木造護欄墜落亡　新北市府回應了

淡水健行活動意外　圍欄突斷裂男子摔5米身亡

淡水健行活動意外　圍欄突斷裂男子摔5米身亡

淡水棋牌社打牌賭博罪

