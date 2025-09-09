　
逛淡水遇「挑菜阿嬤」逼讓座　還比噓挑釁！網看怒：中計了

▲▼淡水,淡水老街,觀光景點,人潮,微解封,人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

▲淡水老街。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友表示，週末和男友到淡水散步，逛完老街想在美食廣場歇腳上廁所，出來後先在座位等人，不料兩位阿嬤上前把東西往她對面一放，接著以「看似客氣卻很高傲」的語氣要求她去旁邊吧台坐。她表明在等人、並非一人占桌，阿嬤仍先質疑「一個人不該坐四人位」，再改口問她「是否有消費」，整段互動令她直呼離譜。

原PO在Dcard發文「觀光區野生阿嬤素質真心不敢領教」，說她週末和男友去淡水走走，逛完想說到美食廣場休息一下、上廁所，出來後就坐在旁邊座位等男友。在等待時，有兩位阿嬤卻上前，把東西往她對面座位一放，接著質疑「小姐，妳有要坐嗎？」當下她點頭回應對方「有要坐」，卻被要求「麻煩坐到旁邊吧台位。」

她忍不住反問為何得讓座，並說明「在等朋友」，阿嬤卻回「妳是一個人吧？這邊不是給妳坐的」。她傻眼回覆，就算真的只有她，也應依先來後到使用座位，可對方仍不斷重申「我們要坐這」、「這裡要消費才能坐，不能白坐。」

阿嬤還邊輕聲邊把菜拿出來，「不用那麼生氣啦，我們從頭到尾都沒說妳不能坐，啊我們也沒有不讓妳坐啊。只是告訴妳，我們看妳就只有一個人，不應該坐這邊，而且我們要坐這裡，妳應該去旁邊吧台」、「怕妳不懂規矩，來這邊要消費，不能白上廁所白坐位子」，認為自己都好好說，沒逼她讓位沒趕人，「都讓妳坐了，但記得要消費就對了，沒必要兇嘛～」還不屑地比了一個「噓」的手勢，示意她「得了便宜快閉嘴。」

最終她氣得選擇離開，回頭卻見兩人已把菜鋪滿桌挑選、還到旁邊酸梅湯攤位聊天炫耀，完全把公共座位當成私人專屬，「以一副『妳來我家乖一點』的態度跟我說話。」這讓原PO超傻眼，「我以為來的是新北市政府的公有市場，結果她們以為我去的是私人餐廳用餐？」

貼文引發話題，「這種人其實不用和他們一來一往講道理或解釋，一解釋就中計了」、「上次遇到這樣的阿姨，她還罵我是乞丐，我直接報警處理」、「我一直堅信，這社會不是老人變壞，而是壞人變老了罷」、「妳太有禮貌了，他們看妳是溫柔小女生就為所欲為，要是換成刺青89硬漢，他們就乖了」、「我一直堅信，這社會不是老人變壞，而是壞人變老了。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

逛淡水遇「挑菜阿嬤」逼讓座　還比噓挑釁！網看怒：中計了

關鍵字：

淡水阿嬤佔位老街美食廣場Dcard

