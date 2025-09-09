國會外交在歐洲！　林楚茵：實踐「台法情誼說到做到」承諾

▲台灣法國國會友好協會會長林楚茵等共同組團，赴歐進行國會外交。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵，下同）

記者詹詠淇／台北報導

綠委、台灣法國國會友好協會會長林楚茵等人近期赴歐進行國會外交，林楚茵8日也分享，雖然今年台灣國會一直無縫接軌的開會，但趕在開議前抵達法國索米爾市，實踐「台法情誼說到做到」的承諾。法國國民議會外委會副主席Laetitia Saint-Paul議員也抽空陪同參訪。

台灣法國國會友好協會會長林楚茵、台灣瑞士國會友好協會會長林宜瑾、歐洲議會友好協會會長吳沛憶以及黨籍立委沈發惠、李柏毅共同組團，4日起赴歐進行國會外交，預計16日返台。

林楚茵在社群平台分享，友誼透過交流加深情感，國會外交也是如此！法國國民議會外委會副主席Laetitia Saint-Paul議員今年6月造訪台灣，「我們相約今年一定造訪她的選區」，台法情誼說到做到。雖然今年台灣國會一直無縫接軌的開會，但趕在開議前，她與沈發惠、林宜瑾、李柏毅、吳沛憶抵達巴黎再轉高鐵來到索米爾市（Saumur）。

吳沛憶也分享，Saint-Paul告訴大家，這是第一次有台灣國會委員專程來到她的選區索米爾市參訪，她非常感動。「我們都認同兩國應積極持續國會外交，我們也邀請她明年再訪問台灣」，謝謝台灣的這位好朋友Saint-Paul對保護民主與人權的堅定支持，期待明年再相見！

李柏毅指出，席間，大家從AI、關稅聊到紅色滲透等議題，隨後和Saint-Paul拜訪Saumur市長Jackie Goulet，在羅亞爾河古城區內感受文化氛圍，也熱情邀請市長跟議員訪台，促進台法交流。感謝Saint-Paul表達與台灣站在一起的堅定立場，台灣也會堅守民主價值，持續和世界民主陣營並肩而行。

林楚茵說，即便8日是法國國會針對信任案投票表決的日子，Saint-Paul還是決定先陪同訪問團成員拜訪Saumur市市長Jackie Goulet，再前往巴黎國民議會投票，因為「有朋自遠方來」就是熱情接待。

林楚茵指出，陸軍軍官出身的Laetitia Saint-Paul議員不只超挺台灣，更在法國外交委會中負責研究中國透過人工智能（AI）威脅國際民主國家的狀況，報告涵蓋法國、歐盟與台灣，可說是「研究中國威脅的專家」！