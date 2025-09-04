都你們在帥！東園少棒世界冠軍　吳沛憶劉耀仁攜手商圈發珍奶慶祝

▲民進黨立委吳沛憶、台北市議員劉耀仁攜手加蚋商圈發珍奶狂賀東園少棒世界冠軍。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

台北市萬華東園國小少棒隊拿下世界少棒聯盟（LLB）少棒錦標賽封王，為台灣拿下睽違29年的世界冠軍。民進黨立委吳沛憶、台北市議員劉耀仁昨（3日）傍晚攜手萬華在地加蚋商圈店家歡慶東園少棒榮獲威廉波特世界冠軍，邀請冠軍球員林晉擇、劉韋亨、陳啟盛及教練團親自發送668杯珍奶、加碼再送限定「都你們在帥！冠軍紀念貼紙」，感謝全台民眾給東園少棒滿滿熱情支持！

吳沛憶表示，這次活動由加蚋商圈17家店家熱情贊助珍珠奶茶，並加碼再送「2025東園少棒世界冠軍紀念貼紙」，總統賴清德今日上午也會接見東園國小少棒隊。東園少棒是台灣之光也是萬華之光，因此萬華在地店家非常熱情發起慶祝活動力挺少棒隊。吳沛憶、劉耀仁也特別感謝加蚋商圈17家店家熱情贊助，現場超過七百名民眾參與，大家一起喝珍奶、共同為萬華之光東園少棒隊慶功，展現萬華強大的團結力量及人情味。

昨日下午活動開始前1小時，東園國小前的保德公園就已人潮滿滿，鄉親搶見東園少棒冠軍隊風采，民眾大讚少棒隊，「都你們在帥！」現場嗨翻。東園國小張鍾榮校長、少棒隊冠軍球員林晉擇、劉韋亨、陳啟盛及教練團賴敏男、駱政宇、藍振奕也到場親自將珍奶與貼紙發放給熱情民眾，感謝全台對東園少棒的支持。

總教練賴敏男表示，感謝鄉親熱情支持，這次的榮耀也是屬於萬華大家的。教練藍振奕則表示，這個冠軍不僅是屬於東園少棒，也是全台灣人民大家一起共享。教練駱政宇則感謝大家熱情應援，並表示今後東園少棒也將繼續努力。