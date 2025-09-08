邀台灣擔任「主題國」被抗議　法國堅持：藝術上我們在一起

▲文化部和外交部首度攜手舉辦「2025歐洲台灣文化年」，文化部長李遠上任後首度訪歐洲，造訪駐法國代表處台灣文化中心。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／巴黎報導

文化部長李遠上任後首度訪法國，見證台灣的「文化外交」近年大幅進展。由於台灣過往在國際上展露時，經常遭到打壓，或被迫單打獨鬥，如今法國多次邀約台灣在藝術節擔任「主題國」、「主題館」，對台電影和文化都有高度興趣，即使接到「抗議」，法國仍堅定表示「藝術上我們和台灣在一起」。

今年文化部和外交部首度攜手舉辦「2025歐洲台灣文化年」，文化部長李遠在7日展開歐洲訪問行程，首站先直奔駐法國代表處台灣文化中心（巴文中心），瞭解近年業務狀況。他透露，自己身體情況其實不適合搭長途飛機，是抱著「為國捐軀」心態造訪，熬過14小時飛行後鬆了一口氣，原本去年的巴黎文化奧運、台法文化獎等都想出席，但剛好國內適逢立法院期間等緣故，錯過2次，今年終於能成行，感到特別高興。

駐法國代表處大使郝培芝出面迎接，她提到，台灣和法國的關係確實在近年有很大的突破，尤其過去2到3年，友好幅度大提升，法國議會中更有許多議員，幾乎是全數支持台灣在國際上發聲。特別是法國的文化藝術活動，多次邀約台灣擔任主題國，或是聚焦台灣、直接以「台灣館」來舉行。

郝培芝分享，法國人很愛電影，對台灣電影一直很重視，很多台灣的獨立電影都能在法國看到。後來不論是巴黎文化奧運、白晝之夜、各式的交流活動，都讓台灣與法國間有更深的連結。

李遠也提到自己在1980年代從事電影工作時，就發現法國對台灣一向很有興趣，尤其法國首先將台灣電影帶入歐洲，雖然台法間看似關係並沒有特別密切，但是法國的「浪漫、自由、前衛」，也一直帶給台灣很大的刺激。

▲文化部長李遠（中）分享，法國對台灣電影一直很感興趣。（圖／記者林育綾攝）

駐法國代表處台灣文化中心主任胡晴舫分享，法國人對於台灣的藝術、感官體驗都很好奇，這幾年台法在文化藝術上交流有大幅進展，可以說是「天時地利人和」，除了外交關係友好，還有台灣的文化部長給予支持，加上駐法的台灣文化中心同仁們都很願意做事。

她還透露，台灣過去一直以來在國際上展露時都被打壓，在法國也曾經如此，當法國首度邀台灣在藝術節以「台灣館」身份參加，還會不斷接到電話或遭到各種手段「抗議」，但法國人也以各種方法化解，並堅定表示「藝術上我們和台灣在一起」。

胡晴舫說，由於法國高度重視文化藝術，法國的文化部地位十分崇高，因此期盼台灣的文化部長也能每年造訪，但在過往可以說是「偷偷見」，如今已經可以公開會面，還能分享交流的內容。

胡晴舫介紹，巴文中心近年透過參與節慶活動等主題國，推進台灣文化品牌，並以跨領域、複合型業務、綠能策展，提供在地民眾多面向的藝文體驗，並延續策展效益；同時藉由開發駐村，插旗駐地主流文化基地。

▲駐法國代表處台灣文化中心主任胡晴舫（左）與李遠合影。（圖／記者林育綾攝）

第29屆台法文化獎評審林曼麗此次也共同出席交流，她分享自己觀察，台灣近年文化交流確實有很大的進展，這是多項因素造成，包括台灣經濟力提升，加上駐法代表處及巴文中心運用策略聯盟、網絡關係建立等方案，台法兩國間的交流可說是「今非昔比」。

李遠此行訪歐，除了主持每年度台法交流重頭戲「第28屆台法文化獎頒獎典禮」與簽訂未來5年合作協定的續約，以及赴捷克參與「故宮文物百選及其故事」開幕式，也將與法國、捷克等藝文機構進行交流。