　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

諷賴清德「無法突破同溫層」　國民黨：執政無能只會甩鍋中共

▲總統賴清德出席運動部揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德近日接受媒體專訪時指出，網路時代民眾取得資訊來自特定管道，又面對中國錯假訊息挑戰，政府要加強突破同溫層。國民黨今（9日）質疑賴清德把政府與人民溝通不良的原因歸咎於「同溫層效應」以及中國散布錯假訊息，「賴清德聽不見民意，只能甩鍋給中共」，難道執政無能就「賴」給別人嗎？

國民黨強調，事實是賴政府執政以來一直與民意背道而馳，根本沒有搞清楚人民的期待到底是什麼，政策完全背離民意，大惡罷、關稅問題、錯誤能源政策、青年低薪、詐騙橫行，都是人民真實的痛點，結果政府的態度不是解決，而是推責、甩鍋，甚至淪為最大假訊息製造者。

國民黨表示，面對批評指教，賴清德應該正面承擔，提出解方，而不是凡事都推給「中共假訊息、中共威脅」，把國內施政失敗的責任全都賴給中共，荒謬至極。

國民黨認為，真正讓政府困在「同溫層」的，不是演算法，也不是假訊息，而是賴清德自己聽不見人民的聲音，當人民的憤怒與失望持續累積，賴清德卻始終活在自我催眠裡，這才是最危險的溝通斷層，假訊息不是政府無能的擋箭牌，如果執政者繼續無視民意、推卸責任，不管喊多少次「突破同溫層」，都只會離人民越來越遠。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4小黨宣布合作！同選區只推一人
柯文哲7千萬交保「是民進黨設計的局」　媒體人分析劇本：高招
iPhone 17明晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光
終究是自己生的！逆子街頭慘死　母悲痛認屍
獨得5.97億！他順路買...隨手扔茶几驚見中大獎
快訊／三立台八女神結婚了！　突公布喜訊
獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關
柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

聯合國推案外交部首推用國名、台灣也不排除　徐巧芯等組團赴紐約

諷賴清德「無法突破同溫層」　國民黨：執政無能只會甩鍋中共

談柯文哲交保　侯友宜籲「司法要贏民心」：人民眼睛是雪亮的

民進黨有1兆美元海外黨產？　美西黨部斥造謠：依法追訴、絕不姑息

陳亮妤升任健保署長　王鴻薇控濃厚「信賴」背景：官運像坐噴射機

李洋接掌首任運動部長　藍委點3體育缺失：盼翻轉治理

追加預算過了！　監察院恢復公職人員財產申報介接服務

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

聯合國推案外交部首推用國名、台灣也不排除　徐巧芯等組團赴紐約

諷賴清德「無法突破同溫層」　國民黨：執政無能只會甩鍋中共

談柯文哲交保　侯友宜籲「司法要贏民心」：人民眼睛是雪亮的

民進黨有1兆美元海外黨產？　美西黨部斥造謠：依法追訴、絕不姑息

陳亮妤升任健保署長　王鴻薇控濃厚「信賴」背景：官運像坐噴射機

李洋接掌首任運動部長　藍委點3體育缺失：盼翻轉治理

追加預算過了！　監察院恢復公職人員財產申報介接服務

「吃屎哥」慘了！2次鬧場柯P撒冥紙　導演刪他演出畫面：永不錄用

小2歲尪隱瞞前科騙婚！日女星甩肉30kg曝近況　粉絲狂讚：美貌全盛

給運動部3期許　羅廷瑋讚李洋30歲扛重任：帶領台灣體育邁新篇章

拆公館圓環施工黑暗期　北市府預告塞兩個月：但不填平會塞兩年

葛拉斯諾7局飆11K！大谷翔平關鍵二壘安 道奇3：1勝洛磯

4小黨宣布合作拚2026選戰　同選區共推「提出讓人不用猶豫的人選」

台股再創新高　一表看五檔超高人氣台股ETF

高雄男當街遭噴辣椒水痛毆！500萬現金被搶　警台中桃園逮4嫌

南韓警戒「立百病毒」　羅一鈞曝觀察：國際疫情無明顯改變

海水突然漲潮「2男童受困淹水沙坑」　民眾瘋狂挖沙搶救畫面曝

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

政治熱門新聞

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

北檢抗告柯文哲　律師分析2可能：不想承擔任何責任

柯文哲交保只談3件事！粉專：難得的政治人物

快訊／總統府回應柯文哲：不評論司法個案　也不接受非事實的抹黑

柯文哲喊乾淨　吳靜怡：在橘子眼中是最殘酷諷刺

重現高腰阿北穿搭　柯文哲穿KP衫輕裝赴北院出庭

稱與柯文哲無恩怨　郝龍斌切割游淑慧

柯文哲再戰總統2條件　不必等到定讞

快訊／返家被問北檢將提抗告　柯文哲反應曝

民進黨稱被法院認證造謠　黃揚明：和解就無敗訴問題

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

總統府再回應柯文哲：攻擊元首無助釐清事實　盼民眾黨勇敢面對

不只離島！國民黨財劃法「分母寫錯」雲林少27億　藍縣市長哀鴻遍野

柯文哲交保後今首出庭　直面友性證人

更多熱門

相關新聞

民進黨有1兆美元海外黨產？　美西黨部斥造謠：依法追訴、絕不姑息

民進黨有1兆美元海外黨產？　美西黨部斥造謠：依法追訴、絕不姑息

臉書、threads部分藍白陣營群組、社團近期瘋傳「民進黨在海外擁有一兆美元黨產」與「購買美國武器返利」。對此，民進黨美西黨部今（9日）批評，這種荒謬數字毫無根據，海外黨部規模小，房租僅600美元，主要開銷來自一位員工的薪水及黨籍幹部的義務付出，每年透過一次小額募款餐會維持基本運作，民主政治需要建立在事實與證據上，美西黨部將全力配合黨中央，對惡意捏造與散播謠言者採取法律行動，絕不姑息。

陳亮妤升任健保署長　王鴻薇控濃厚「信賴」背景：官運像坐噴射機

陳亮妤升任健保署長　王鴻薇控濃厚「信賴」背景：官運像坐噴射機

藍營稱柯文哲交保下一步「釋放造假連署國民黨工」　綠酸三盲

藍營稱柯文哲交保下一步「釋放造假連署國民黨工」　綠酸三盲

批綠抗中保台騙局　郝龍斌曝黨魁兩岸路線

批綠抗中保台騙局　郝龍斌曝黨魁兩岸路線

李洋擔任部長　卓榮泰曝出線主因

李洋擔任部長　卓榮泰曝出線主因

關鍵字：

國民黨賴清德中國兩岸中共

讀者迴響

熱門新聞

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

林采緹變情趣用品老闆　營收破千萬

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面